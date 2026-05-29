Participan 354 estudiantes de la UAT en programa de movilidad Delfín 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el propósito de impulsar la movilidad académica y la formación científica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con las y los estudiantes seleccionados para participar en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de Investigación y Posgrado del Pacífico “Delfín 2026”.

Durante el encuentro, se destacó que, en la edición actual de este programa, la UAT participa con 354 estudiantes salientes, de los cuales 191 realizarán movilidad presencial y 163 virtual, consolidándose como una de las instituciones con mayor presencia en movilidad y colaboración científica.

El rector felicitó al grupo de estudiantes por asumir el compromiso de fortalecer su preparación mediante este tipo de experiencias, destacando que la UAT trabaja para ofrecer mayores herramientas de desarrollo académico, convenios internacionales, prácticas profesionales y oportunidades de formación.

Resaltó, además, la importancia de la investigación y la innovación para el desarrollo de Tamaulipas, señalando que la UAT participa activamente en proyectos científicos y en la generación de soluciones para problemáticas del estado y del país.

Por su parte, la directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Secretaría de Vinculación de la UAT, Beatriz Anaya Sarno, explicó que el Programa Delfín permite a los estudiantes desarrollar proyectos académicos y científicos durante siete semanas, trabajando con investigadores de universidades y centros de estudio nacionales e internacionales para, posteriormente, presentar sus resultados en el Congreso Nacional, que este año se realizará en Nayarit.

Asimismo, destacó que la UAT forma parte de este programa desde hace aproximadamente quince años y que, actualmente, gracias al respaldo de la administración rectoral, más estudiantes pueden acceder a apoyos institucionales para realizar sus movilidades académicas.

En representación de los estudiantes, Diana María Villela García, alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, quien realizará movilidad académica en Colombia, agradeció el respaldo brindado por la UAT para hacer posible esta experiencia.

Cabe mencionar que la Universidad también recibirá a 102 estudiantes visitantes, integrados por 20 en modalidad presencial y 82 a distancia; además, participan 216 asesores académicos, de los cuales 91 colaboran de manera presencial y 125 en línea.

En el encuentro participaron estudiantes de distintas facultades y unidades académicas, tanto de manera presencial como a distancia, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya y el coordinador del Programa Delfín, Manuel Castillo Jaramillo.