“Yo no sería testigo protegido”, aseguró Marco Antonio Almanza; hoy trasciende su entrega a Estados Unidos

Información especial

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuando acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó tener relación con grupos criminales y aseguró que no tiene motivos para convertirse en testigo protegido.

El medio de información Los Noticieristas publicó las declaraciones que realizó el ex jefe policial Almanza Avilés.

Entre los 9 funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra Almanza Avilés, quien cuenta con una trayectoria de más de 28 años en corporaciones policiales y cuya carrera estuvo marcada por un perfil técnico y discreto, respaldado por su formación como abogado.

En la nota informativa se indica que al preguntarle ¿Tiene temor de las investigaciones o de enfrentar un proceso en Estados Unidos? Almanza respondió que no y aseguró estar dispuesto a acudir a ese país, si las autoridades lo requieren.

El exfuncionario sostuvo, que durante su trayectoria siempre actuó con apego a la legalidad y afirmó que desde el inicio de las investigaciones, notificó oficialmente su domicilio para estar disponible ante cualquier requerimiento de las autoridades.

También aseguró, que no cuenta con seguridad privada y que mantiene una vida cotidiana normal, mientras continúan las investigaciones en su contra.