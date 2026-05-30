Almanza está en Culiacán, afirman fuentes del gobierno federal; descartan versión sobre que se haya entregado a EU

Nota de El Universal

Fuentes del gobierno federal afirmaron a EL UNIVERSAL que Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se encuentra en Culiacán.

Descartaron la versión sobre que se haya entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a EL UNIVERSAL que Almanza Avilés se entregó el pasado jueves a las autoridades estadounidenses.

Marco Antonio Almanza Avilés era jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Dentro de sus funciones se desempeñó en el área operativa, con funciones directamente ligadas a la integración de investigaciones y coordinación de cuerpos ministeriales.

Durante dicho periodo tuvo acceso a información sobre operaciones, líneas de investigación y coordinación institucional.

De acuerdo con la acusación presentada por Estados Unidos, Almanza Avilés recibió sobornos mensuales, de aproximadamente 300 mil pesos, lo que permitió que el grupo criminal operara con libertad en actividades de tráfico de drogas.

También se le acusa por facilitar el paso de sustancias químicas requeridas en la fabricación de fentanilo en Culiacán sin intervención de la policía.