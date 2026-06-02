Firma la UAT alianza deportiva entre Correcaminos y el Club Necaxa de la Liga MX

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la firma del convenio que concreta la colaboración oficial deportiva entre el Club Correcaminos y el Necaxa de la Liga MX. El acuerdo busca potenciar las fuerzas básicas, mejorar la formación de jugadores y entrenadores, y proyectar el talento local hacia el máximo nivel del fútbol mexicano.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, con la participación del director de Fútbol Club Necaxa, Alberto Clark García, y el presidente del Club Correcaminos de la UAT, Armando Arce Serna.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya resaltó la gran oportunidad que representa para los futbolistas victorenses el poder vivir la experiencia de entrenar y tener un proceso formativo en un equipo de la Liga MX.

“Queremos que los jóvenes vayan formándose. Este acuerdo que hacemos con el club Necaxa es en ese sentido, formativo, pero también para brindarles oportunidades”, indicó.

Además, señaló que la UAT trabaja fuertemente en la cantera a través de programas como las Academias Correcaminos y la Copa UAT, donde cientos de niños y adolescentes participan con la posibilidad de trascender en el deporte profesional.

“Lo que queremos es hacer las cosas muy bien y que el club Correcaminos tenga las condiciones óptimas, armarnos de un equipo en mejores condiciones deportivas y, por qué no, hacerlo campeón”, asentó el rector.

Por su parte, el director de Fútbol Club Necaxa, Alberto Clark, recalcó el propósito de colaborar e intercambiar ideas sobre los procesos de entrenamiento y la formación de los futbolistas. Asimismo, destacó que el acuerdo facilitará las instalaciones de los Rayos en Aguascalientes para que el cuadro naranja realice pretemporadas y duelos de preparación.

Asimismo, Armando Arce Serna, agradeció al rector Dámaso Anaya, por hacer lo posible para lograr este acuerdo que permitirá fomentar la práctica del fútbol y darles proyección a los jóvenes victorenses y de otros municipios que militan en el equipo naranja.