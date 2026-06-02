Reactivan bacheo en Victoria para reparar calles dañadas por lluvias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el cese de las lluvias, el Ayuntamiento de Victoria reactivó el programa de bacheo para reparar el pavimento dañado por la humedad en avenidas, accesos principales de colonias y rutas del transporte público.

Por instrucción del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas desplegó cinco cuadrillas para seguir mejorando la movilidad urbana y brindar calles más seguras en la Capital en el crucero del bulevar La Palmas con acceso al Fraccionamiento Florida.

En la colonia Pedro José Méndez, también se realizaron trabajos de bacheo en la calle Olivia Ramírez, entre 20 y 23; así como la calle 29, entre Allende y Bravo de la colonia Miguel Alemán donde se recubrió con material asfáltico zanjas formadas por escurrimiento pluvial.

Con maquinaria pesada, se atendieron peticiones de rastre y nivelación de la calle Ursulo Galván de la colonia Américo Villarreal, 5 de Febrero de la 12 de Septiembre; y retiro de material de azolve en las calles Leopoldo Bello de la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza del Conjunto Habitacional Fovissste.