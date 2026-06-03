Confirman primer caso de gusano barrenador en EU; activan acciones para contener el brote

AGENCIAS

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles la presencia de gusano barrenador en su territorio.

“Como era de esperar, USDA_APHIS ha confirmado la detección de una mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, informó en X la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins.

“Los funcionarios del USDA y del Departamento de Sanidad Animal de Texas están tomando medidas inmediatas para contener y erradicar la NWS de la zona”, añadió.

“Todos los modelos indicaban que el gusano barrenador del Nuevo Mundo entraría en el país en 2025; sin embargo, gracias al arduo trabajo de toda la Administración Trump y de nuestros socios del sector, estatales y locales, hemos logrado ganar tiempo para este momento. Proteger nuestro sector ganadero es una cuestión de seguridad nacional de la máxima importancia, y el USDA no está perdiendo tiempo a la hora de tomar medidas”, afirmó Dudley Hoskins, subsecretario de Comercialización y Programas Regulatorios, en el comunicado.