Brindan atención especializada a felino silvestre rescatado en la zona serrana de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas participó en el rescate y atención de un felino silvestre que fue localizado atrapado accidentalmente en una trampa para jabalí dentro de un rancho particular ubicado en la zona serrana del estado.

Tras recibir el reporte ciudadano se activaron los protocolos correspondientes para la valoración del ejemplar. En coordinación con autoridades ambientales y personal especializado se realizó una revisión inicial del animal, detectando lesiones que requerían atención médica inmediata.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Eduardo Rocha Orozco, destacó la importancia de la intervención del personal técnico y médico veterinario para garantizar el bienestar del ejemplar y aumentar sus posibilidades de recuperación.

El felino fue trasladado a Ciudad Victoria, donde permanecerá bajo observación y cuidados especializados por parte del equipo veterinario del Zoológico Tamatán, que cuenta con la experiencia y la infraestructura necesarias para la atención de fauna silvestre.

Una vez que el ejemplar presente condiciones óptimas de salud, se llevará a cabo una evaluación técnica para determinar el sitio más adecuado para su liberación dentro de su hábitat natural.

Rocha Orozco reconoció la colaboración de las distintas instituciones participantes y reiteró el compromiso de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas de continuar fortaleciendo las acciones de rescate, conservación y protección de la vida silvestre en el estado.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación relacionada con fauna silvestre para garantizar una atención adecuada y contribuir a la conservación de las especies que forman parte del patrimonio natural de Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la protección de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas en Tamaulipas.