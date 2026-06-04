Ciudad Victoria: Viven niños victorenses un Día en el Cabildo
El gobierno de Victoria realizó el ejercicio cívico educativo “Un Día en el Cabildo” con alumnos de sexto de primaria.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria realizó el ejercicio cívico educativo “Un Día en el Cabildo” con alumnos de sexto de primaria que por sus logros académicos se convirtieron en alcalde, síndicos y regidores proponiendo temas culturales, educativos, de inclusión y derechos humanos.
Para reconocer su trabajo y dedicación 25 alumnos con mayor aprovechamiento académico de los sectores 10, 22, 24 y 39 vivieron esta experiencia democrática en una sesión pública junto al alcalde Eduardo Gattás Báez y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.
“Sueñen en grande, vayan por sus metas y no permitan que nadie se las arrebate”; convocó el alcalde a integrantes del cabildo infantil que contó con la participación del titular del CREDE Vital Román Mtz., representantes del SNTE y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
Presidieron la sesión Un Día en el Cabildo Irazema Monserrat Villegas de la esc. Álvaro Obregón como presidenta municipal y como secretario del Ayuntamiento Leonardo Sebastián Pérez de la primaria José Mtz. y Mtz; gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia, agradecieron a las autoridades.
La sexta regidora Paulina Perales Lucio de la Himno Nacional propuso mejorar la educación y cultura, el décimo regidor José Inés Tello de la Ford 74 planteó mayor respeto a los Derechos Humanos y el vigésimo primer regidor Iker Axel Puente de la Altair Tejeda pidió mayor empatía en el tema de la inclusión.