Contar a Rosario Castellanos para las nuevas generaciones

Redacción Infonorte

Ciudad de México (CDMX).- A través de un relato sencillo y entrañable, la vida de la periodista, escritora, poeta y diplomática mexicana Rosario Castellanos se trasladó a un cuento infantil y juvenil: “Rosario y la biblioteca encantada”.

Se trata de un cuento infantil del periodista Édgar Ávila Pérez, corresponsal de El Universal-México y colaborador de la agencia de noticias española EFE, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm).

La obra forma parte de la serie “Érase una vez… La Historia. Cuentos para niñas y niños curiosos”, un conjunto de seis libros infantiles que cuentan la historia de Malintzin, Sor Juana Inés, Simón Bolívar y Felipe Ángeles, así como de Los Tratados de Córdoba.

“Rosario y la biblioteca encantada”, así como los otros cinco cuentos infantiles, es una iniciativa del Inehrm y de la Secretaría de Cultura del Gobierno federal para acercar a las infancias la literatura.

El autor de “Rosario y la biblioteca encantada” explicó que se trató de un proceso bastante interesante, pues el cuento se basó en un documento histórico y académico realizado por dicho instituto y por el maestro Felipe Arturo Ávila; a partir de ese informe se transformó la trayectoria de Castellanos en un cuento infantil.

“Con el documento base de casi 70 cuartillas, opté por la sencillez para relatar la maravillosa y, a la vez, trágica existencia de una de las voces más importantes de la literatura mexicana”, explicó.

Una familia integrada por la abuela, la hija y dos nietas es el centro de la narrativa para mostrar la difícil infancia y juventud de Rosario Castellanos, pero sobre todo su magnífica obra integrada por cuentos, poesías, ensayos y obras de teatro.

Las obras Oficio de tinieblas, Rito de iniciación, Ciudad Real, Los convidados de agosto, Trayectoria del polvo, Al pie de la letra, Materia memorable, Mujer que sabe latín, Balún Canán y Poesía no eres tú aparecen como pequeños chispazos en el relato que nos lleva desde la realidad hasta el pasado de Castellanos.

El autor juega con los tiempos, siempre de la mano de Elenita y Margo, dos pequeñas niñas vivaces que son el hilo conductor de la historia, la cual fue ilustrada magistralmente por Alethia Valdés Pacheco.

“Yo espero y creo firmemente que esta forma de contar a Rosario Castellanos llegue al corazón de las infancias”, asegura Édgar Ávila, autor de Pequeñas Quimeras I y II (AguArena, 2016/2022), Veracruz Contemporáneo (IVEC, 2018), La Bestia Faldera (AguArena, 2020) y Yali, la alegre viajera (Editora de Gobierno de Veracruz, 2025).

La serie de cuentos infantiles cuenta con dos versiones, la impresa y la digital, la cual se encuentra disponible y abierta a todo el público en la página oficial del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), con lo cual se busca que la literatura infantil sea más accesible.