Entrega Lalo Gattás apoyo a beneficiarios del programa alimentario

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria Lalo Gattás, recibió este sábado en la Casa del Pueblo a integrantes de la organización RTC para hacer entrega de asistencia alimentaria en apoyo a su economía y mejora de calidad de vida.

Junto a la secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez, entregó 200 paquetes con productos de la canasta básica como parte del compromiso de su gobierno de garantizar el derecho a la alimentación de personas en situación vulnerable.

En su intervención, aseguró que, con su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Municipal, mantiene un “trabajo cercano y sensible con la gente para brindar salud y tranquilidad con apoyo de los diferentes programas sociales, asistenciales y de bienestar”.

Destacó que con este beneficio se impulsa la política humanista de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya de apoyo a la nutrición de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores de la Capital.