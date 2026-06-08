Impulsa CEDES Altamira reinserción social de PPLs a través de taller de velas aromáticas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Altamira, Tamaulipas.- Como parte de las acciones enfocadas en la reinserción social, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira llevó a cabo un taller de elaboración de velas aromáticas dirigido a la población femenil privada de la libertad, en coordinación con el Sistema DIF municipal.

La actividad, organizada por el área de Trabajo Social, tuvo como objetivo fortalecer las habilidades productivas y el bienestar emocional de las PPLs, brindándoles herramientas que pueden representar una alternativa de autoempleo tanto al interior del centro como al momento de su egreso.

Durante la jornada, las PPLs recibieron el material necesario para elaborar sus propias velas desde cero, permitiendo un aprendizaje práctico en un ambiente de respeto, creatividad y compañerismo.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Altamira, Rosa Irma Luque Pérez, así como de la presidenta del Voluntariado Juvenil, Rosa Elena Martínez Luque, quienes convivieron directamente con las internas y supervisaron el desarrollo del taller.

Como parte de las acciones complementarias, se entregaron artículos de higiene personal a las PPLs.