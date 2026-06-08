Inicia DIF Victoria quinta edición “Pasos por la Educación”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La caravana Pasos por la Educación, inició su quinta edición en las instalaciones del DIF Victoria, dónde Lucy de Gattás y el alcalde Eduardo Gattás Báez dieron el banderazo a esta iniciativa del corazón social para apoyar a más niñas y niños en su estudio el próximo ciclo escolar.

La campaña inició con una importante aportación de servidores públicos municipales, COMAPA Victoria y sociedad civil que se sumó con la aportación voluntaria de mochilas, cuadernos, lápices, colores y artículos esenciales para el regreso a clases.

La presidenta del sistema DIF Municipal, destacó que Pasos por la Educación volverá a ser un éxito gracias a la ciudadanía, organizaciones y a la Iniciativa Privada, “esperamos este sea un año más”, dijo Lucy de Gattás en el banderazo oficial de esta colecta que se mantendrá abierta los próximos días.

En la caravana juntos caminamos, juntos entregamos y juntos abrimos el camino; señaló el alcalde Eduardo Gattás Báez quien agradeció la solidaridad ciudadana por sumarse a esta noble causa y reconoció el trabajo del DIF Victoria que encabeza Lucy de Gattás por impulsar estas causas.

Más de 8,500 kits de útiles y mochilas ha entregado Pasos por la Educación a lo largo de cuatro años, apoyos que no pertenecen a ninguna institución y que se entregan a nombre de la solidaridad social.