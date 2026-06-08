Inicia la UAT programa formativo en economía circular y desarrollo sostenible

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), inició el Curso-Taller Economía Circular para el Desarrollo Sostenible, que se impartirá durante siete semanas a docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo para fortalecer conocimientos y desarrollar proyectos orientados al uso responsable de los recursos naturales.

En la ceremonia inaugural, realizada en el Centro de Excelencia de Ciudad Victoria, se destacó que en este programa participan las dependencias académicas y administrativas de las zonas norte, centro y sur del estado, así como dependencias gubernamentales vinculadas con el desarrollo sustentable, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Energético, la Secretaría de Bienestar Social, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Educación.

En representación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el director general técnico de la institución, José Roberto Campos Leal, puso en marcha los trabajos del curso y destacó que la economía circular representa una de las principales alternativas para hacer frente a los desafíos ambientales actuales, ya que promueve modelos centrados en la reducción de residuos y el aprovechamiento eficiente de los recursos.

Por su parte, el director del Instituto de Ecología Aplicada, Héctor Arturo Garza Torres, señaló que esta iniciativa es una respuesta directa a los retos ambientales de la sociedad contemporánea. Puntualizó que el curso está alineado con los objetivos de la Universidad, particularmente en sus ejes de sostenibilidad, responsabilidad social e innovación educativa.

El programa de capacitación ambiental y economía circular se llevará a cabo del 4 de junio al 16 de julio. A través de ocho módulos, los participantes aprenderán sobre el ecodiseño y la transición energética, entre otros temas, culminando con la creación de propuestas ecológicas aplicables a sus espacios universitarios y una visita técnica al Parque Eólico Tres Mesas.