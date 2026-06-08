Pretenden desviar con fines políticos, la ruta de administraciones humanistas: Américo Villarreal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya advirtió que hay condiciones que pretenden desviar, con fines políticos, de la ruta que se han planteado las administraciones humanistas, que velan por el progreso y desarrollo social.

“Lamentablemente se desvían la atención con fines políticos, que también están influenciados por circunstancias de geopolítica y de geoeconomía a nivel mundial, y que buscan incidir en las decisiones de una u otra nación”, señaló el mandatario tamaulipeco a El Universal, en el marco del Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza que se realizó durante tres días en Ciudad Victoria.

En la entrevista, señaló que durante su gestión se han organizado eventos de primer nivel, además de mejorar la infraestructura deportiva y lcitó como un avance muy sustantivo, escalar seis posiciones en el medallero general de la Olimpiada Nacional.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal, y del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, René Valdéz del Pardo, el mandatario tamaulipeco, destacó que la delegación del estado se ubicó en la posición número 13 del medallero general de la Olimpiada Nacional 2026 de la Conade.

“Tuvimos un salto de más de seis lugares que es muy significativo en el número de medallas. Estoy seguro que con ese empeño y apoyo que vamos a seguir proporcionando, nos vamos a significar y pronto vamos a estar entre los diez mejores estados en la república”, expresó.

Acompañado por el medallista olímpico de caminata Raúl González; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social y del director del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano, el gobernador pasó a premiar a los ganadores de medallas en las pruebas de 400 mts. varonil y femenil, salto con garrocha, salto de longitud y lanzamiento de martillo en donde impuso la medalla de bronce a la tamaulipeca, Alison Salinas Espino.

En el Campeonato participaron más de 450 atletas, quienes buscaron cumplir marcas rumbo a eventos internacionales, incluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al preguntarle ¿De qué forma el impulso al deporte viene a mejorar las condiciones, de adolescentes a veces en polígonos de violencia? Respondió:

“Esa es parte de esta visión de uno de los gobiernos humanistas, que tienen que hacer y ver por la persona, es precisamente brindar estas alternativas”.

Reiteró que en la entidad se ha ido progresando en las condiciones de seguridad, y parte esencial de ello ha sido al dignificar los espacios de convivencia social, cultural, tecnológica, deportiva, “y que la juventud tenga forma de llegar a ellos y que les damos una alternativa de las actividades que a veces se quedaban hacia el interior de los hogares o sin tener esta presencia y oportunidad”.

-¿Qué le dice Américo Villarreal al resto del país, sobre todo con lo que se ha pasado? ¿Hay que ver más allá de los escándalos?

“Claro, yo creo que hay condiciones que nos han querido desviar de la posición, de la ruta que se han planteado en estas administraciones, como repito, humanistas, que están velando por el progreso y el desarrollo social, y que lamentablemente se desvían la atención con fines políticos, que también están influenciados por circunstancias de geopolítica y de geoeconomía a nivel mundial, y que buscan incidir en las decisiones de una u otra nación”, respondió Villarreal.

Y agregó: “Pero que nosotros debemos mantenernos firmes y seguros de lo que estamos haciendo es lo correcto. Y esa es una de las principales premisas de lo que enarmolamos nosotros, que es la esperanza. Y la esperanza es decir que estamos trabajando con ahínco porque sentimos que lo que hacemos tiene sentido”.

Al final, el gobernador mencionó que la presencia De Raúl González, ganador de la medalla de oro en los 50 kilómetros de marcha en la Olimpiada de Los Ángeles 84, representa un gran ejemplo para la juventud, “tenemos el gusto de conocerlo ya de varios años, y también fue muy amigo de mi señor padre, y nos da mucho gusto verlo otra vez aquí, pisando una pista de Tartán, en Ciudad Victoria”.