“Trajimos al mejor”: rector de la UAT, al presentar a Gabriel Pereyra como DT del Corre

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presentó al nuevo director técnico de Correcaminos, el entrenador Gabriel “Místico” Pereyra, quien acaba de ser campeón de campeones con Tepatitlán en la Liga de Expansión.

“Queremos un equipo altamente competitivo y para serlo tuvimos que traer al mejor, con la llegada de Gabriel Pereyra estamos reafirmando que queremos bastante a nuestro Correcaminos. Bienvenido al club”, expresó Anaya.

En la presentación ante los medios de comunicación también estuvieron el presidente del Club Correcaminos, Armando Arce; y el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio Ramírez.

Pereyra valoró la importancia de llegar a una prestigiosa institución muy integral, “y representar a una estructura académica muy importante”.

Dijo que considera que es un desafío muy grande en su carrera, “llego con mucha ilusión, con muchas ganas, vamos a trabajar incansablemente para obtener los resultados que los aficionados se merecen. Vamos a tener partidos amistosos muy importantes, el equipo prácticamente ya está conformado y cuando lleguemos a la jornada uno vamos a no tener excusas, para estar listos y preparados para tener un lindo torneo”.

Durante la presentación el rector de la UAT confirmó el partido de preparación que sostendrá Correcaminos el próximo 3 de Julio a las 20:00 horas contra Guadalajara de Liga Mx, el cual se disputará en el Estadio Marte R. Gómez; y la directiva también gestiona un partido amistoso contra la Selección Mexicana Sub 23.