Dan tres cadenas perpetuas al asesino serial de Gilgo Beach, en Nueva York

AGENCIAS

Nueva York. El asesino en serie de Gilgo Beach, en Nueva York, Rex Heuermann, fue sentenciado este miércoles por un juez a tres cadenas perpetuas y 100 años de prisión adicionales tras admitir que mató a ocho mujeres a lo largo de casi dos décadas, en lo que supone la puntada final a un caso que ha conmocionado a Estados Unidos.

Heuermann, de 62 años, finalmente admitió en abril su culpabilidad en siete cargos de asesinato que se le imputaban y además se declaró responsable de una octava muerte, de la que no fue acusado formalmente, como parte de un acuerdo con las autoridades para evitar un juicio, colaborar con el FBI y pasar el resto de su vida en prisión.

El juez del condado de Suffolk, Timothy Mazzei, presidió la desgarradora audiencia, en la que dio espacio a los familiares de las víctimas para dirigir duras palabras al asesino y después le preguntó si quería hablar, a lo que respondió que era “responsable de todo lo que se dijo en la sala” y concluyó: “No tengo nada que decir”, según el canal News12.

Mazzei le preguntó si lamentaba haber asesinado a sus víctimas, a lo que este respondió afirmativamente, y le espetó: “Es usted un hombre asqueroso, despreciable y pequeño, y es un cobarde”.

El caso de Gilgo Beach, muy mediático en Estados Unidos, surgió en 2010, cuando las autoridades buscaban a una mujer desaparecida en Long Island (al este del estado de Nueva York) y hallaron con el paso de los años una decena de cadáveres en la franja costera, la mayoría de los cuales resultaron ser víctimas de Heuermann.

El asesino admitió haber estrangulado a Melissa Barthelemy, de 24 años; Megan Waterman, de 22; Amber Lynn Costello, de 27; Maureen Brainard-Barnes, de 25; Jessica Taylor, de 20; Sandra Costilla, de 28, y Valerie Mack, de 24, desaparecidas y asesinadas entre 1993 y 2010.

A esas siete jóvenes, que según las autoridades trabajaban como prostitutas cuando desaparecieron, se sumó Karen Vergata, de 34 años, desaparecida en 1996 y cuyos restos se hallaron una década después en playas cercanas a la de Gilgo.

La condena es simbólica, ya que el acuerdo implica que el hombre no vuelva a pisar la calle, y consiste en tres cadenas perpetuas y cuatro sentencias de 25 años cada una, como pidió la Fiscalía.