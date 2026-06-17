“México ha perdido el control de su país”, dice Trump; de Claudia Sheinbaum indica: “es una mujer muy buena, pero está muy asustada”.

En el marco de la cumbre del G7, el mandatario estadounidense cargó nuevamente contra su vecino y socio del sur por el tema de las drogas.

17 junio, 2026
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AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “México ha perdido el control de su país” y dijo que “los cárteles dirigen México”.

En el marco de la cumbre del G7, el mandatario estadounidense cargó nuevamente contra su vecino y socio del sur por el tema de las drogas.

En un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Trump se refirió a los ataques que EU ha lanzado contra presuntas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico. Dijo que gracias a esas operaciones, el flujo de drogas ha caído 97%.

“Ahora nos vamos a enfocar en [las drogas que llegan por] tierra”, dijo. “Llegan a través de México”, aseguró al margen de la cumbre, que se realiza en Évian, Francia.

“México ha perdido el control de su país”, señaló. “Los cárteles dirigen México”. Trump, quien ha señalado en distintos momentos que los cárteles mexicanos controlan parte del territorio, se refirió también a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una mujer muy buena, pero está muy asustada”, consideró. “Los cárteles de la droga controlan por completo México”, insistió.

17 junio, 2026
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