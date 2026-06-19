Ciudad Victoria: Dan banderazo a pavimentación de calle del Fracc. Las Misiones

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En el fraccionamiento Las Misiones tenemos buen servicio de recolección de basura, abasto de agua, solo nos hacía falta pavimentación, reconoció Jorge Villarreal Robles, habitante del sector, al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez.

En su mensaje, a nombre de los 5,313 beneficiarios de la obra de 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, agradeció a la autoridad municipal y regidores del Cabildo dar respuesta a la petición vial de 30 años de espera.

“Te agradezco que utilices bien los impuestos que pagamos para ayudar a muchas familias del fraccionamiento Las Misiones y San Luisito” dijo Villarreal Robles al resaltar que la pavimentación de la calle Misión de 3 Palacios mejorará el flujo vehícular.

“En Victoria vamos por el camino correcto” respondió Gattás Báez al reconocimiento del grupo de vecinos, con quiénes dió el banderazo de inicio de obra que abarcará siete cuadras entre las calles Misión Loreto y Avenida Michoacán.