Marina del Pilar reconoce su voz en audio filtrado por De Mauleón sobre acuerdo con EU

AGENCIAS

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la autenticidad de un audio difundido por el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, en donde se escucha a la morenista conversar con presuntos “asesores externos del FBI” sobre posibles acusaciones provenientes de Estados Unidos.

En el audio, la mandataria estatal afirma que ha buscado ayuda de un abogado “alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse” y menciona que quisiera que todo se realice a través de este profesional, de nombre Michael Nadler, “para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y que me pudiera explicar exactamente toda la situación”.

Entrevistada por el Semanario Zeta, Marina del Pilar rechazó que haya “supuestos acuerdos en lo oscurito” con autoridades estadounidenses como acusó De Mauleón, pues afirmó que esto es “una total mentira y absolutamente falso”.

Sin embargo, reconoció que efectivamente sostiene reuniones “de forma muy institucional, muy respetuosa y totalmente transparentes” con autoridades de Estados Unidos como gobernadora, en donde se busca el bienestar de las familias en ambos lados de la frontera.

“El contexto de esta llamada se da cuando una tercera persona se dice ser un intermediario y se acerca a una servidora, y le digo ‘cualquier situación hay que verla a través de un abogado’”, aseguró la gobernadora bajacaliforniana.

De acuerdo con Ávila Olmeda, “en algún momento” sí buscó un acercamiento con un asesor legal quien, dijo, actualmente ya no forma parte de su equipo de trabajo.

“Y también debo decir que esa supuesta reunión a la que se refiere el audio jamás ocurrió. Yo aquí sigo, muy tranquila, trabajando con la conciencia tranquila, por las familias de Baja California y muy contenta porque este fin de semana viene la presidenta de la República. Tuvimos una gira de tres días, en donde avanzamos muchísimo con los proyectos del gobierno de México en Baja California”, expresó.

Garantizó que se mantendrá esa coordinación con el Gobierno Federal y con las autoridades estadounidenses, “en beneficio de ambos lados de la frontera”.

En su columna “El audio en el que Marina de Pilar busca un acuerdo con EU”, el periodista Héctor de Mauleón señaló que a la mandataria morenista le han ofrecido sostener reuniones “en el consulado americano, en una oficina en Tijuana” para ayudarla con las “sanciones y cargos” que el gobierno de EU podría imputar en su contra.

Tras las declaraciones de la gobernadora, Héctor de Mauleón condenó en sus redes sociales que la morenista “en el audio dice una cosa y públicamente declara otra”.

“En el audio dice la gobernadora Marina del Pilar Ávila que se ha estado reuniendo ‘con quienes la han buscado’ de las agencias. Dice ahora que solamente ha hecho gestiones legales a través de intermediarios para recuperar su visa”, aseveró el columnista.

Por ello, el periodista cuestionó si la han buscado agencias o si ella ha realizado gestiones para recuperar la visa a través de intermediarios. Además, preguntó qué tan verosímil es que las agencias busquen a las personas a las que les han retirado la visa.

“¿Con qué agencias ha llevado a cabo esas reuniones de las que habla en el audio? Sencillamente, o mintió en el audio o está mintiendo ahora”, concluyó.