Radio UAT: referente iberoamericana en la divulgación de la ciencia

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Por quinto año consecutivo, la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) será galardonada con un reconocimiento internacional por parte de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). Esta importante distinción se entregará en el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), a celebrarse en Pachuca, Hidalgo, en el mes de agosto.

El premio celebra la destacada participación, constancia y sólido compromiso de la emisora universitaria, lo que reafirma de manera directa el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado a la divulgación del quehacer científico, académico y cultural de la UAT; así como el entusiasmo, la calidad y el esfuerzo del equipo humano de la radiodifusora a lo largo del año.

Esta distinción anual se entrega de forma exclusiva a las instituciones que más han contribuido con materiales informativos de calidad y que han sido difundidos a gran escala a través de televisión, radio y redes sociales.

La colaboración de Radio UAT se integra a una robusta y diversa red de socios internacionales coordinada por la ATEI, que incluye a canales de televisión públicos, nacionales, regionales y locales, así como a instituciones de educación superior, centros de investigación, fundaciones y prestigiosas organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.

Cabe destacar que, además de los reconocimientos tradicionales a los medios con mayor impacto, se ha incorporado este año el nuevo reconocimiento “Plumas NCC”, que busca incentivar la colaboración de científicos y periodistas en columnas y artículos especializados, ampliando los horizontes de la divulgación escrita en la región.

Con este nuevo hito, la UAT confirma la calidad de sus producciones radiofónicas y consolida su proyección internacional, demostrando el impacto que la academia y la radiodifusión pública poseen en la democratización del conocimiento científico más allá de las fronteras nacionales.