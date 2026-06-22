Rector de la UAT fortalece lazos en sesión nacional de la ANUIES

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco del fortalecimiento de las alianzas estratégicas, la calidad académica y la vinculación nacional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la LXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en la Universidad de Guanajuato (UG).

La sesión contó con la presencia del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia; la rectora de la UG, Claudia Susana Gómez López; el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI-SEP), Carlos Iván Moreno Arellano; la directora general de Becas y Apoyos de la SECIHTI, Liza Elena Aceves López; y la directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), María José Rhi Sausi Garavito.

En este espacio, las y los líderes de las 275 instituciones asociadas sumaron esfuerzos para consolidar acuerdos enfocados en el desarrollo académico de las presentes y futuras generaciones.

El rector Dámaso Anaya destacó la trascendencia de sumarse a este órgano de deliberación nacional y refrendó la convicción de la UAT de trabajar de manera conjunta, mediante el diálogo permanente y el intercambio de experiencias con sus homólogos de todo el país para responder con éxito a los grandes desafíos de la educación superior en México.

Su participación en esta asamblea general reafirma el compromiso de la máxima casa de estudios tamaulipeca por consolidar una comunidad universitaria fuerte, incluyente y firmemente vinculada con el desarrollo social y científico de la nación.

Durante la sesión, las autoridades educativas revisaron el panorama actual del sector, las acciones prioritarias de las dependencias federales y los informes de actividades de los órganos ejecutivos de la asociación.

En otros temas, se expusieron las buenas prácticas en inteligencia artificial y la estrategia de microcredenciales implementada por la institución anfitriona; se presentó un diagnóstico para incorporar la alfabetización y regularización de la educación básica como mecanismo de liberación del servicio social; y se mostró la plataforma destinada a difundir la oferta educativa y fortalezas de las instituciones asociadas en el marco del Plan México.

La sesión concluyó con la revisión de los avances de la Comisión del Deporte Universitario y la presentación de la Convocatoria de Autoevaluación Institucional SEAES 2026, consolidando con ello la ruta para que las instituciones documenten y analicen de manera sistemática los avances en sus procesos de evaluación interna y mejora continua.