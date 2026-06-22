Supervisa alcalde operativo antialcohol; atiende quejas de abusos y corrupción por parte de tránsito

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Ante el descontento ciudadano y múltiples quejas de abuso en el operativo antialcohol, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, supervisó la noche de este sábado el protocolo de revisión que realizan agentes de Tránsito Municipal a conductores.

De forma sorpresiva, y en compañía del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, arribó al punto de revisión instalado en la Calzada Luis Caballero, para verificar la atención, proceso e higiene del dispositivo con que se aplica la prueba a ciudadanos al volante.

“Hay muchas quejas, y no porque no hayamos puesto al Director de Tránsito Municipal vamos a permitir este tipo de atropellos”, advirtió al aclarar que al ser Capital del estado, por ley la designación del titular no corresponde al alcalde, y por consecuencia el gobierno municipal no participa en el operativo.

“Respetando la designación del director de esa corporación, como autoridad y con la mesa de honor y justicia, tengo la facultad de ante el abuso y corrupción de los elementos de tránsito de dar de baja y si hay alguna falta, denunciar ante las autoridades competentes”.

Gattás Báez anunció que continuará con la supervisión los fines de semana con apoyo de personal de la Contraloría Municipal y Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar que los operativos sean preventivos y cumplan el objetivo principal que es salvaguardar la integridad del ciudadano.