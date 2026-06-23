Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los operativos antialcohol…

Y se apareció de noche, de sorpresa y en pleno operativo antialcohol, la idea, dijo el alcalde Lalo Gattás, era atender algunas denuncias sobre presuntas extorsiones de elementos de tránsito a la ciudadanía.

Por supuesto que la acción fue buena, si algo se exige de esos operativos es honestidad, lo sabe el presidente municipal y por eso atendió las quejas.

¿Qué encontró?, es obvio que nada, aunque tampoco dudamos que exista un mal elemento, o dos, o muchos, pero no será de esa manera como se descubran corruptelas, lo que si es un hecho es que la presencia de una autoridad de ese nivel inhibirá cualquier exceso, si es que existen.

Por supuesto, en la calle muchos dicen que todavía existen los tránsitos que quieren hacer su agosto en pleno junio, que los detienen por cualquier motivo y después, sin que sea de su injerencia, amenazan veladamente a los conductores para extorsionar por temas como la procedencia de los vehículos, las placas y otros asuntos administrativos como la licencia o la tarjeta de circulación, son significativos los señalamientos de ese tipo, pero también hay que decirlo, normalmente son chismes, “denuncias” anónimas y la gran mayoría tienen su origen en borrachos irresponsables o en personajes que se creyeron con influencias y no les hicieron el favor de quitarles las multas.

Exacto, lo complicado en este tema es saber diferenciar entre las cosas que se hacen bien y las que tienen un enorme tufo a corrupción, a negocio de unos cuantos.

Mire, en la capital de Tamaulipas hay operativos antialcohol todo el fin de semana, el argumento es disminuir los accidentes que habían ocurrido y, por supuesto, son una buena medida, lo malo es que la gente no confía en los mismos o, peor aún, los descalifica porque consideran que solo es un negocio y no una medida preventiva, afirman que son recaudatorios y puede ser, pero debemos tener conciencia que vale más una vida y nada debería de pasar si se cumple con la ley.

Vaya, es cierto que existen señalamientos contra tránsitos, tan es así que el alcalde los tuvo que atender, eso es real, pero más verdad es que los operativos tienen que realizarlos porque en el pasado ya se han registrado muertes de muchachos en accidentes que tienen que ver con ebrios al volante.

Vaya, si durante esta administración municipal apenas va uno de esos casos, si mal no recuerdo, pues hay que conservar esos números, precisamente es ahí donde pierde el sentido la “denuncia” de que son recaudatorios estos operativos, menos lo serían si quien maneja va en su sano juicio, se protege y protege a los suyos, porque hay otra realidad, existe un tribunal donde se atacan malas sanciones y, qué se sepa, muy poquitos los han usado y son los que ganan.

Tiene razón en eso de la legalidad de los operativos, se ha discutido mucho si son anticonstitucionales porque no permiten el libre tránsito, o se molesta a las personas en sus pertenencias sin motivo alguno, o porque se esconden los elementos de tránsito y pueden causar accidentes por estar con todo apagado, hay riesgos, pero, a favor de la autoridad y solo por esta vez, hay que decir que persiguen un bien superior como es la vida de las personas.

Hay muchas cosas que revisar de los mismos, el propio alcalde Lalo Gattás lo dijo, de entrada hay que tener el sentido común y la tolerancia suficientes, porque no todos los que toman andan borrachos, en algunos casos se podría dar la oportunidad de que un familiar se lleve las unidades, habría otros motivos más pero, le reitero, estoy a favor de esos operativos que seguramente se deben aplicar en todos los municipios para cuidar a su gente porque al final se trata de proteger vidas, de que todos estemos bien.

Para resumir, ningún operativo de este tipo es recaudatorio si tomamos en cuenta, en teoría, que nada pueden hacer contra los conductores que manejan en sus cinco sentidos, hay que si toma alcohol no debe manejar y no es solo por su vida, su bienestar, también lo es por el de los suyos y por el de personas que ninguna culpa tienen de sus gustos o sus vicios.

Va un ejemplo, corría la administración de Álvaro Villanueva Perales, también en la capital de Tamaulipas, y en los primeros días de la misma hubo por lo menos cinco o seis jóvenes muertos en choques provocados por conductores borrachos, se afectó a gente inocente, como a un corredor que a las seis de la mañana fue arrollado y muerto por un borracho que perdió el control de su unidad, a partir de eso la autoridad hizo foros, escuchó al pueblo, se decidió implementar operativos antialcohol y multar, pero no con los 300 pesos que en aquel tiempo estaba estipulado en el reglamento sino modificar las leyes para que fuera en miles de pesos la sanción, a quienes infringieran las leyes de tránsito en este sentido.

Cada fin de semana el operativo recorría cruceros de la ciudad, multaba con cuatro o cinco mil pesos en promedio hasta a 100 conductores ebrios a quienes además les quitaban los coches, algunos de ellos fueron hijos de pudientes y políticos, al principio dijeron que era un sistema recaudatorio, hubo quejas, presión, no solo del pueblo, también de los poderosos que se sentían ofendidos, al paso de los meses notaron que había pasado mucho tiempo sin muertos, sin borrachazos, que las multas y el exhibirlos con los padres a los jóvenes funcionó.

Conclusión, fue una buena idea de Lalo Gattás presentarse de improviso al operativo, anunciar que lo hará con regularidad, eso inhibirá fallas de los elementos de tránsito si es que existen, el siguiente paso será buscar la manera de conservar los operativos, porque los resultados están a la vista, no hay muertos como en el pasado y, le insisto, hasta hoy no conozco a gente responsable que se queje de los mismos, por eso es aceptable también la advertencia del alcalde sobre la sanción a los malos elementos, que insisto, eso se puede evitar con más observadores, con organismos sociales trabajando en los mismos, con la propia autoridad observando, pero de ninguna manera se debe alentar la idea de inhibir el trabajo que ha sido aceptable en cuanto a evitar muertes o accidentes originados en el consumo de alcohol…

ENTREGA AMÉRICO GIMNASIO-AUDITORIO AL TEC VICTORIA; INVERSIÓN FUE DE 84 MILLONES DE PESOS Y ATESTIGUÓ LA GRADUACIÓN DE 213 ESTUDIANTES… El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró el gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico de México, campus Ciudad Victoria, una magna obra de 2,650 metros cuadrados de construcción, en la que se invirtieron más de 84 millones de pesos, y atestiguó la graduación de 213 estudiantes de este prestigiado plantel, a quienes exhortó a sumarse al desarrollo e impulso que vive Tamaulipas.

Luego de cortar el listón inaugural del gimnasio-auditorio que lleva el nombre del exgobernador Américo Villarreal Guerra, el mandatario tamaulipeco hizo un reconocimiento a la aportación que, desde hace más de medio siglo, ha realizado el Tecnológico de Victoria al desarrollo institucional y la innovación, incorporando los parámetros científicos y del desarrollo tecnológico más avanzados para seguir formando parte sustantiva en proyectos que impulsa el Gobierno del Estado e incorporar a Tamaulipas a la vanguardia en este mundo global de cambios rápidos e inéditos.

“En Tamaulipas, amigas y amigos, estamos determinados a entrarle de lleno al salto tecnológico, pero siempre preservando su carácter ético y moral, su dimensión humana”, expresó.

Al dirigirse de manera especial al maestro Marco Polo Mendoza, quien acudió con la representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, el gobernador reiteró su compromiso para que todos los campus de la institución en Tamaulipas sigan siendo líderes en educación tecnológica a través de proyectos relevantes de vanguardia e innovación en México.

Por su parte, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas y padrino de la generación 94 del Tec Victoria, reconoció que este nuevo complejo deportivo no sería posible sin la visión del gobernador Américo Villarreal, ya que está convencido de que la educación es el cimiento más sólido que puede entregarse a las nuevas generaciones.

“Este gimnasio resume mejor que cualquier discurso lo que queremos decir cuando hablamos de obras que transforman y resultados que permanecen”, dijo.

El titular de Obras Públicas, exalumno del Tec Victoria, explicó que el nuevo gimnasio cuenta con 2,650 metros cuadrados de construcción e incluye gradas laterales, vestidores, sanitarios, sala de trofeos, vestíbulo, cafetería, escenario con camerinos, área de palcos, aire acondicionado, extractores y ventiladores, además de cancha de basquetbol con duela de madera de maple con especificaciones y requerimientos profesionales, canastas de basquetbol portátiles, butacas en área de palcos, aire acondicionado, puertas y rampa de emergencia, señalización y sistema contra incendios, así como banquetas perimetrales.

En su intervención, la directora del Tecnológico Victoria, Deysi Yesica Álvarez Vergara, agradeció al gobernador por cumplir un compromiso que por varias décadas representó un anhelo de docentes y estudiantes, y aseguró que este gimnasio contribuirá a la formación integral de las y los alumnos.

“Estamos aquí siendo testigos de este hito en la historia del Tec Victoria, pues hoy se ha inaugurado esta magnífica obra; una obra que permitirá a nuestros jóvenes desarrollar mejor sus habilidades extraescolares, habilidades que estoy convencida aportan de manera significativa al desarrollo de sus perfiles profesionales”, expresó.

En el evento se contó con la presencia de maestros fundadores del Tecnológico Victoria, directivos de diversos planteles del estado, integrantes de los diversos equipos del plantel y funcionarios del gabinete estatal.

ESTUDIANTES DE LA UAT GANAN BRONCE EN LA FINAL IBEROAMERICANA DE INFOMATRIX 2026… Como resultado del impulso a la investigación y la excelencia académica promovido por el rector Dámaso Anaya Alvarado, los estudiantes de la Facultad de Enfermería Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Juan Pablo Hernández Hernández y Yuridia Guadalupe Ruiz García, obtuvieron la medalla de bronce en la Final Iberoamericana de Infomatrix 2026, uno de los certámenes de ciencia, tecnología e innovación más importantes de América Latina.

La competencia, organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, reunió a 610 expositores y representantes de 250 instituciones educativas finalistas de toda Iberoamérica.

Los estudiantes de la UAT llegaron a esta etapa luego de obtener la medalla de oro en la etapa regional (Golfo Norte), cuyo proyecto recibió una acreditación directa a la fase internacional por parte de SOLACYT gracias al alto puntaje, calidad e impacto médico de su prototipo.

Juan Pablo y Yuridia lograron posicionarse entre los mejores participantes gracias a su proyecto denominado “V-Guard Gummies”, una gomita a base de extractos naturales, accesible y de fácil consumo, diseñada para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar en la prevención y el tratamiento del virus del papiloma humano (VPH).

El producto, desarrollado con la asesoría de la Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo, catedrática e investigadora de la UAT, fue avalado, durante la etapa final iberoamericana, por especialistas internacionales, quienes destacaron su originalidad, rigor científico, viabilidad e impacto social orientado al bienestar de la población.

Tras este logro internacional, los jóvenes galardonados extendieron su agradecimiento a sus familias, a su asesora y, de manera especial, a la rectoría de la UAT, al COTACYT y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas por su sólido respaldo institucional.

Este logro consolida la proyección internacional de la UAT y refleja el compromiso del rector Dámaso Anaya de abrir caminos para la investigación, la innovación y el desarrollo de jóvenes científicos con una visión global orientada al bienestar de la sociedad.

SE APLICARÁN MEDIDAS SEVERAS CONTRA TRÁNSITOS CORRUPTOS: LALO GATTÁS… El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que implementará medidas administrativas más severas en contra de elementos de tránsito municipal que incurran en actos de corrupción.

Indicó, que recurrirá a la Consejo de Honor y Justicia para sancionar al personal que extorsione o exija pago ilegal a los automovilistas que sean sometidos a revisión en el Operativo Antialcohol que es instalado los fines de semana en distintos puntos de la ciudad

“Estoy del lado del ciudadano, el fin del operativo no es recaudatorio si no para prevenir accidentes. Cómo presidente municipal tengo la facultad de llevar a los servidores públicos corruptos ante el consejo de honor y justicia y es lo que vamos hacer” enfatizó.

Para acabar con ese abuso de autoridad, Gattás Báez pidió a la ciudadana contribuir con presentar la denuncia ante el área de atención ciudadana, red social personal y del municipio para proceder en contra de los elementos de Tránsito Municipal que vulneren los derechos humanos de los automovilistas.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com