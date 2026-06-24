Iván Cepeda reconoce la derrota y acepta a De la Espriella como nuevo presidente de Colombia

AGENCIAS

Colombia.- El senador de izquierda Iván Cepeda reconoció la derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, disipando las dudas que aún persistían sobre los resultados después de que los recuentos preliminares mostraran que su rival había ganado por menos de un punto porcentual.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, dijo Cepeda durante una transmisión web el miércoles.

Cepeda y su aliado, el presidente Gustavo Petro, habían dicho previamente que no reconocerían el resultado hasta que se completara el recuento oficial de los votos.

Si bien ese proceso aún está en curso, las autoridades electorales declararon el martes que el 99,9% del recuento preliminar coincidía con el recuento oficial hasta el momento. Los observadores internacionales de la Unión Europea tampoco reportaron evidencia de irregularidades.

Los resultados preliminares publicados el domingo por la noche mostraron que De la Espriella superó a Cepeda por un estrecho margen de 49,7% a 48,7% en una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia del país. La participación fue de aproximadamente el 64%.

El martes por la noche, Petro reconoció el resultado en una publicación en X, después de días de cuestionar la integridad del software de recuento de votos y de plantear la posibilidad de que se hubiera producido fraude.

“Asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica, escribió.