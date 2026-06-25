Marco Antonio Vázquez Villanueva

Calenturas políticas…

El fenómeno que se registra a nivel nacional y que está obligando a funcionarios de Morena a solicitar licencia o renunciar a sus cargos, desde hoy, si pretenden participar como candidatos en la elección de 2027, es altamente riesgoso para el país, la democracia y la gobernabilidad, con una mala noticia más, se va a replicar en Tamaulipas.

Mire, sin meternos a fondo en los números, porque todos los días se incrementan quienes se separan de sus cargos, hasta ayer por lo menos se contabilizaban 30 licencias de legisladores, entre locales y federales y la primera pregunta es, ¿de qué van a vivir?, después, es sano preguntarse, ¿quién podrá financiarles el ritmo de vida que llevan, más los gastos que se les habrán de incrementar por las largas precampañas?, porque ahí radica el riesgo para México, lo mismo podrían caer en manos de sus representados que de delincuentes de cuello blanco o del crimen organizado, no olvidemos que son quienes podrían aportar dinero a sus precampañas, aunque no por buenas gentes, sino con la intención de cobrarlo después y con bastantes intereses o riesgos para el pueblo ya que sería mediante cargos para sus cómplices, obra pública o quién sabe qué más.

El otro golpe que dan los de guinda al país es en la equidad y legalidad del proceso electoral del próximo año, vaya, eso de llamarse “defensores de la transformación”, o como les quieran decir, es una vil jalada, la realidad es que casi serán candidatos a los gobiernos estatales o a los cargos en disputa, dependiendo de la influencia de dichos nombramientos.

Existe un riesgo todavía más grave, que los actuales funcionarios, a quienes van a suceder, se vean presionados por quienes ya se sienten dueños del futuro, que esas coacciones les obliguen a la inversión de recursos públicos en campañas o cosas similares. ¿Quién les podrá decir que no?, pues nadie y menos cuando, en muchos casos, sería un hecho que después les podrían auditar e incluso meter a la cárcel, sobre todo a quienes les nieguen ciertos beneficios.

No olvide que lo antes dicho es solo una especulación, pero tampoco que los riesgos de que suceda así son altos, porque los políticos tradicionalmente se han manejado de la misma manera.

Ok, ok, dirá usted que hablamos de Morena, que ellos están santificados por su partido, por San Andrés Manuel, que además han jurado no robar, no mentir y no traicionar, y tendrá razón, por obligación hay que darles el beneficio de la duda, aunque no debemos olvidar que, antes de todo eso, también comen, tienen necesidades y no creo que les regalen nada, ni siquiera por ser del partido guinda.

Nace, de esa especulación o realidad que puede ser, una propuesta inmediata para Morena, como principio que de sus presupuestos cubran los salarios de todos aquellos funcionarios que renuncien o pidan licencia y a quienes se les permita participar en sus procesos internos. Más aún, que a los ganadores se les blinde con recursos suficientes para que no caigan en la tentación de aceptar dinero proveniente de delincuentes.

En cuanto a la gobernabilidad de cada municipio, de cada distrito y de cada estado, Morena también debe ser claro con quienes vienen por el futuro, marcándoles que sus periodos comenzarán hasta octubre del próximo año y que, por lo tanto, no deben ni se les tiene permitido presionar a los actuales funcionarios ni tratar de imponer estrategias de administración.

Ahora, no es para espantarnos lo que está ocurriendo, le insisto que hasta hoy es una especulación, entonces solo es para aplicarnos, para que como ciudadanos podamos entender que debemos vigilar a quienes quieren gobernar en el futuro, observarlos en el entendido de que serán quienes tengan en sus manos el futuro de nuestros hijos y nuestro presente y, por tanto, por nada del mundo debemos aceptar a quienes estén cubiertos por el manto de la sospecha, imagínese, si antes de llegar ya hacen transa, ¿qué no podrían intentar realizar con los presupuestos y con nuestra seguridad, salud o educación?

Para concluir, una cosa es que los morenos y sus aliados anden con calenturas políticas, y otra muy distinta que, como ciudadanos, podamos permitirnos el lujo de aceptar a cualquiera en esas condiciones, le insisto, son demasiados los riesgos, se lo traduzco, no vigilar ese proceso es un lujo que solo cuando valga la pena debemos permitirnos y, en este momento, no sucede así.

RECONOCEN FORTALEZA FINANCIERA DE TAMAULIPAS; SERÁ ANFITRIÓN DE LA REUNIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCAL. Desde hace 18 años, no era sede de este encuentro hacendario… Como reconocimiento al momento de fortalecimiento financiero que vive Tamaulipas bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya administración se caracteriza por el orden, la disciplina y la responsabilidad hacendaria en el manejo de los recursos públicos, la ciudad de Tampico será sede de la CCCLXX Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026.

El encuentro, que colocará el nombre de Tamaulipas en la agenda nacional de coordinación hacendaria, se realizará los días 25 y 26 de junio con la presencia de las y los secretarios de Finanzas de todo el país, quienes analizarán los temas relacionados con ingresos, recaudación, participaciones federales, federalismo hacendario, disciplina financiera y fortalecimiento de las haciendas públicas estatales.

Además, permitirá revisar avances fiscales de las 32 entidades federativas, así como estrategias de recaudación y coordinación hacendaria, temas que suelen formar parte de la agenda de trabajo de estas reuniones nacionales.

Para Tamaulipas, ser anfitrión de esta reunión tiene un alto valor institucional e histórico, ya que el estado no era sede de este encuentro desde hace tres sexenios, expuso el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

“Para la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, recibir este encuentro nacional representa un reconocimiento a la confianza institucional que hoy proyecta Tamaulipas, así como una oportunidad para mostrar el avance del estado en materia de orden financiero, desarrollo regional y gobernabilidad”, expresó.

Agregó que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales forma parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mecanismo mediante el cual la Federación y las entidades federativas mantienen coordinación técnica e institucional en materia fiscal y hacendaria.

Esta reunión permitirá proyectar a Tamaulipas como un estado con capacidad logística, institucional y turística para recibir eventos nacionales de alto nivel, en los que convergen representantes de todo el país y autoridades federales.

CERTIFICA LA UAT A MÁS DE TRES MIL ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE ALTA PERTINENCIA LABORAL… Más de 3 200 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lograron certificarse con éxito en competencias técnicas y habilidades digitales fundamentales para el entorno profesional actual en el marco del Programa de Microcredenciales UAT 2026.

Esta iniciativa, implementada mediante la Secretaría Académica, respalda la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, orientada a fortalecer la capacitación estudiantil, elevar la excelencia académica y garantizar herramientas tangibles que impulsen la empleabilidad de los futuros profesionistas del estado.

En la primera etapa del programa, los estudiantes obtuvieron este beneficio mediante el proceso de microcredencialización, el cual consistió en el desarrollo de un trayecto formativo cien por ciento en línea, a través de plataformas oficiales de preparación y simulacros prácticos como G-Metrix.

Tras concluir esta etapa de autoaprendizaje en entornos virtuales, los participantes sustentaron una evaluación final que les otorgó una certificación con validez global emitida por la firma internacional CERTIPORT, garantizando que sus conocimientos cuenten con el reconocimiento directo de los líderes de la industria en todo el mundo.

Aunado a este logro, un grupo de más de 200 docentes de los diferentes campus también obtuvo una certificación internacional en estas tecnologías, validando sus competencias para elevar la calidad de la enseñanza en las aulas.

Las microcredenciales en las que se especializó la comunidad universitaria se desarrollaron en temas estratégicos de alta demanda, abarcando desde alfabetización digital básica, inteligencia artificial generativa, gestión de proyectos y emprendimiento, hasta soluciones avanzadas en análisis de datos, ciberseguridad, programación, herramientas de ofimática y aplicaciones para ingeniería y diseño.

Mediante las evaluaciones oficiales y los entrenamientos virtuales, el proceso de certificación continúa creciendo y sigue activo para todos los universitarios, por lo que se estima que la cifra de alumnos y profesores acreditados se incrementará de manera importante rumbo al cierre de la convocatoria programado para los próximos meses.

ENCABEZA ALCALDE GATTÁS OPERATIVO EMERGENTE DE ABASTO DE AGUA EN VICTORIA… Debido a la reciente fractura en el acueducto Guadalupe Victoria, por la que cerca del 50% de la población de la ciudad enfrenta el desabasto grave de agua, el gobierno de Victoria activó un operativo de asistencia con pipas en distintos sectores de la Capital.

Ante esa situación, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) implementaron un plan emergente para abastecer de agua a las colonias afectadas, personas vulnerables, escuelas y hospitales.

Para asegurar el vital líquido durante esta contingencia, pidió a la ciudadanía considerar la alternativa de solicitar, a través del número 8342477373 de WhatsApp de COMAPA, la atención de pipas para el envío de cuadrillas de abastecimiento de agua en los sectores críticos, reportando la falta del vital líquido.

Pidió a la ciudadanía mantenerse al tanto de los comunicados oficiales, ya que las autoridades de COMAPA mantienen información permanente sobre los avances de reparación del tramo de la línea del acueducto Guadalupe Victoria dañado.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com