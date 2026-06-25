Lleva SEBIEN apoyos sociales a Camargo y Miguel Alemán

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Miguel Alemán, Tamaulipas.- A través de una gira de trabajo por los municipios fronterizos de Miguel Alemán y Camargo, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas mantiene presencia permanente en territorio para asegurar una cobertura efectiva de los apoyos destinados a mejorar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan.

En esta jornada la secretaria de SEBIEN Silvia Casas González hizo entrega de 75 tinacos y dio arranque a la primera entrega de paquetes alimentarios en Miguel Alemán a 4 mil 670 beneficiarios del programa Alimentando tu Bienestar.

En Miguel Alemán fue recibida por el presidente municipal Ramiro Cortés Barrera en un recinto social de ese municipio, a donde acudieron integrantes del Cabildo y funcionarios del Ayuntamiento, así como las y los beneficiarios de los apoyos sociales y sus familias.

Al dirigir un saludo afectuoso del gobernador Américo Villarreal Anaya, la titular de SEBIEN, Silvia Casas González pronunció que “nuestro gobernador está atento a las necesidades de nuestro pueblo con mucha calidez y calidad, así como la institución hermana que es el DIF estatal que encabeza la doctora María Santiago de Villarreal, llevando los beneficios sociales a todo el territorio tamaulipeco”.

Describió los diversos programas sociales que impulsa este gobierno de la transformación, con el propósito de que quienes los requieran, hagan valer su derecho de petición y los reciban para su bienestar.

Para ello recordó que se cuenta con más de 13 mil Gestores de Bienestar, comprometidos y dispuestos a atender el llamado de las personas en situación de pobreza.

Luego de visitar el Comedor de Bienestar en Miguel Alemán donde constató la existencia de servicios de calidad con alimentos nutritivos servidos en instalaciones dignas y limpias, se trasladó al municipio de Camargo donde estuvo acompañada de la presidenta municipal Ernestina Perales Ortiz, y realizaron la entrega de apoyos de los programas Atención Ciudadana para el Bienestar Social y de Alimentando tu Bienestar, consistentes en 75 tinacos y paquetes alimentarios, en las instalaciones de la Escuela Primaria Profa. Antonia López Ochoa.

Ahí también acudió al Comedor de Bienestar donde se ofrecen dos comidas al día de lunes a viernes durante todo el año, tal como lo establece un programa colaborativo con los gobiernos municipales, para garantizar alimentación de calidad a las personas de bajos ingresos o con carencia alimentaria.

Antes de concluir su jornada por la franja fronteriza tamaulipeca, Casas González fue invitada por la presidenta López Ortiz, a realizar una visita al Museo y Archivo Histórico Municipal de Camargo, el cual se constituye como uno de los espacios culturales más importantes del norte del estado.

En la descripción que otorgó el director del Museo Francisco José Aguirre, el enfoque de este recinto es histórico y arqueológico, con un acervo notable en esa zona.