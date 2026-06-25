Reconoce Salud humanismo de las paramédicas y paramédicos en su día

“Todas y todos, llevan a cabo una labor admirable, que inspira, en la que ponen el alma y se convierten en héroes solidarios para salvar vidas”, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al conmemorar el día Internacional del Paramédico y la Paramédica.

25 junio, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Todas y todos, llevan a cabo una labor admirable, que inspira, en la que ponen el alma y se convierten en héroes solidarios para salvar vidas”, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al conmemorar el día Internacional del Paramédico y la Paramédica.

En el marco de esta celebración, la funcionaria estatal reconoció el esfuerzo, dedicación y humanismo de estos profesionales, lo que enaltece al gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, y fortalece al sistema de atención médica de urgencias, porque con su vocación de servicio, aunado a la integración institucional, han mejorado la calidad de respuesta, traslados seguros y atención inmediata.

“Sus cualidades extraordinarias y sus actos sobresalientes, hacen de cada llamado una labor comprometida que precisa disponibilidad permanente, respuesta inmediata y toma de decisiones bajo presión, y en esta fecha, se reconoce su profesionalismo y su entrega para servir a los demás en momentos difíciles”, enfatizó Hernández Campos durante el evento.

En este encuentro, el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, destacó la labor del gobernador Américo Villarreal Anaya, por el respaldo decidido que ha otorgado durante su administración al Sector Salud y al trabajo prehospitalario, que con su visón, desde que fue subsecretario de Salud en esta dependencia, formó el sistema de emergencias médicas, y ha impulsado al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para que en próximas fechas se implemente en todo el estado.

Por su parte y ante la asistencia de paramédicas y paramédicos del CRUM, Protección Civil del estado, Protección Civil Victoria, Cruz Roja y Cruz Ámbar Tamaulipas; el director de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que, este grupo de profesionales están debidamente entrenados y capacitados, pero sobre todo, son hombres y mujeres comprometidos para salvar vidas, brindar esperanza y acompañar a las familias en tiempos de incertidumbre.

Dijo que se trabaja permanentemente con personal paramédico de diferentes instituciones, y reconoció la labor del CRUM por el enorme espíritu de servicio y que día a día coordina la atención médica de emergencia de todo el Sector Salud; de igual manera extendió su reconocimiento a las familias de los paramédicos y las paramédicas de Tamaulipas, quienes comprenden los sacrificios que implica esta noble labor para acompañarlos en cada jornada.

“Ser paramédico o paramédica, significa responder cuando otros necesitan ayuda, responder con rapidez, conocimiento y sensibilidad humana ante una emergencia, un desastre o una situación que pone en riesgo la vida de una persona”, dijo.

En el evento, se contó con la asistencia de la directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado; el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz, entre otros invitados.

25 junio, 2026
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