Reconocen fortaleza financiera de Tamaulipas; será anfitrión de la reunión nacional de funcionarios fiscales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas.- Como reconocimiento al momento de fortalecimiento financiero que vive Tamaulipas bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya administración se caracteriza por el orden, la disciplina y la responsabilidad hacendaria en el manejo de los recursos públicos, la ciudad de Tampico será sede de la CCCLXX Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026.

El encuentro, que colocará el nombre de Tamaulipas en la agenda nacional de coordinación hacendaria, se realizará los días 25 y 26 de junio con la presencia de las y los secretarios de Finanzas de todo el país, quienes analizarán los temas relacionados con ingresos, recaudación, participaciones federales, federalismo hacendario, disciplina financiera y fortalecimiento de las haciendas públicas estatales.

Además, permitirá revisar avances fiscales de las 32 entidades federativas, así como estrategias de recaudación y coordinación hacendaria, temas que suelen formar parte de la agenda de trabajo de estas reuniones nacionales.

Para Tamaulipas, ser anfitrión de esta reunión tiene un alto valor institucional e histórico, ya que el estado no era sede de este encuentro desde hace tres sexenios, expuso el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

“Para la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, recibir este encuentro nacional representa un reconocimiento a la confianza institucional que hoy proyecta Tamaulipas, así como una oportunidad para mostrar el avance del estado en materia de orden financiero, desarrollo regional y gobernabilidad”, expresó.

Agregó que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales forma parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mecanismo mediante el cual la Federación y las entidades federativas mantienen coordinación técnica e institucional en materia fiscal y hacendaria.

Esta reunión permitirá proyectar a Tamaulipas como un estado con capacidad logística, institucional y turística para recibir eventos nacionales de alto nivel, en los que convergen representantes de todo el país y autoridades federales.