Oferta la UAT maestrías innovadoras en la Facultad de Ingeniería Tampico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece a los profesionales que deseen especializarse en el área de la ingeniería una amplia oferta de maestrías innovadoras que responden a las necesidades actuales del mercado laboral.

Las maestrías son ofertadas por la Facultad de Ingeniería Tampico y el catálogo incluye programas enfocados en el desarrollo de soluciones estratégicas, tecnológicas e investigativas, lo que representa una oportunidad invaluable para elevar el perfil competitivo de los ingenieros en el estado.

Maestría en Ingeniería en Negocios: Su propósito es formar investigadores en el diseño, implementación y mejora de soluciones para la gestión eficiente de organizaciones públicas y privadas, mediante la integración de conocimientos en competitividad, finanzas estratégicas, mercadotecnia, innovación y desarrollo organizacional del entorno empresarial.

Maestría en Construcción: Su meta es formar especialistas en el ámbito de la ingeniería civil, capaces de analizar, diseñar, planear, dirigir y optimizar proyectos de infraestructura bajo criterios de eficiencia técnica, viabilidad económica, innovación tecnológica, seguridad estructural y sostenibilidad ambiental.

Maestría en Ingeniería Portuaria: Diseñada para formar profesionales con sólida preparación técnica y científica, capaces de analizar, diseñar, construir, operar y gestionar sistemas e infraestructuras portuarias, marítimas y costeras bajo un enfoque integral, sostenible e innovador, respondiendo a los retos del comercio marítimo internacional.

Maestría en Administración Industrial: Tiene el propósito de formar profesionistas capacitados en el diseño, implementación y mejora de soluciones estratégicas para la gestión eficiente de organizaciones públicas y privadas, mediante la integración de conocimientos en competitividad, finanzas estratégicas, mercadotecnia, innovación y desarrollo organizacional del entorno empresarial.

Maestría en Ciencias de la Computación: Su objetivo es dotar a los alumnos de las competencias necesarias para gestionar y optimizar procesos en los sectores público y privado, utilizando tecnologías de la información, innovación empresarial y competitividad.

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Su meta es formar recursos humanos de alta calidad con orientación hacia la investigación integral colaborativa y capacidad para proporcionar soluciones originales e innovadoras a problemas complejos relacionados con el quehacer productivo en diferentes sectores de la industria y la sociedad.

La convocatoria tiene como fecha límite para la recepción de documentos el 16 de julio del presente año. Para más información comunicarse al teléfono: (833)2412000 extensión 3541 y al correo electrónico jacastan@docentes.uat.edu.mx de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería Tampico; así como también se puede consultar información en el apartado de posgrados del sitio web oficial de la Facultad y en las redes sociales oficiales de esta dependencia universitaria.