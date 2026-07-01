Un millón de personas festejan en las calles el triunfo del Tri: Brugada; CDMX no duerme

AGENCIAS

A razón del triunfo de la Selección Mexicana ante la ecuatoriana con 2-0, un millón de aficionados se dieron cita en las calles de la Ciudad de México, con mayor concentración en el Ángel de la Independencia, para celebrar, informó Clara Brugada.

Cabe destacar que la Selección ha ganado los tres partidos de la primera fase, por lo que con esta victoria avanza a octavos de final contra Inglaterra.

Ante este escenario, la jefa de gobierno destacó el triunfo del Tri en la cancha. Además, invitó a las y los capitalinos a continuar con la celebración de la justa mundialista en la explanada del Palacio de los Deportes.

Previo al partido, miles de aficionados futboleros se trasladaron a Av. Paseo de la Reforma, para disfrutar del partido en las pantallas instaladas a un costado de “El Caballito”.

Por ello, la jefa de gobierno invitó a las personas a continuar las celebraciones en otros puntos de festejo, para liberar la concentración de personas en dicha avenida, así como en el Ángel de la Independencia.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la CDMX reportó que hasta el momento hay saldo blanco en las actividades que tienen lugar en calles de la capital tras el partido entre las selecciones de México y Ecuador.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el encuentro y las movilizaciones posteriores “se desarrollan en un ambiente pacífico, ordenado y de celebración para las miles de familias y aficionados que se han reunido en la capital”.

“Esta multitud celebra en paz en las diversas plazas públicas, pantallas gigantes y recintos habilitados a lo largo y ancho de la capital por el Gobierno de la Ciudad de México”, puntualizó la Secretaría.

Ante la gran afluencia, diversas dependencias del gobierno local entre ellas la Secretaría de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre otras, continúan monitoreando el desarrollo de los festejos en tiempo real.