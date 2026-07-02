Instalan CNPC y Gobierno de Tamaulipas Puesto de Comando Interinstitucional para fortalecer la atención ante lluvias y ciclones

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 con la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional, en el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, evento en donde la coordinadora nacional de la dependencia, Laura Velázquez Alzúa, reconoció el trabajo permanente y puntual que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya en las tareas de prevención y preparación ante el riesgo de afectaciones por fenómenos naturales.

Ante la presencia de funcionarios federales, estatales, presidentes y presidentas municipales de las tres regiones del estado, la coordinadora nacional de Protección Civil declaró formalmente instalado y en operación permanente el Puesto de Comando Interinstitucional de Tamaulipas, fungiendo como instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipales, para la atención efectiva de las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Durante su mensaje, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que el Gobierno del Estado está atento y actúa de manera alineada con la visión propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para presentar un frente común que permita atender de forma oportuna y eficaz cualquier emergencia, además de fortalecer la capacidad del estado para pronosticar eventos de riesgo y sus posibles alcances.

“En Tamaulipas estamos preparados y dispuestos a la coordinación, y desde hoy es un honor atestiguar que ha quedado instalado este Puesto de Comando, por donde habrá de fluir la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, expresó.

El gobernador reiteró su agradecimiento por todo el respaldo de la presidenta Sheinbaum y por su presencia en territorio tamaulipeco durante los momentos difíciles que ha enfrentado el estado a causa de las contingencias derivadas de fenómenos naturales. Asimismo, refrendó su total disposición para participar de manera activa y corresponsable como integrante de este Puesto de Comando, que hoy ha quedado instalado en Tamaulipas.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, afirmó que el gobernador Américo Villarreal está comprometido con las tareas de prevención y ha llevado el tema de la protección civil a la Mesa de Paz, además de realizar una inversión muy importante para fortalecer las tareas operativas de la dependencia estatal.

“El estado de Tamaulipas ha sido muy responsable, han sido puntuales, no han dado paso a la inercia o al ‘ya veremos’ o ‘hasta que suceda’; la prevención es parte del proyecto del doctor Américo Villarreal, de eso hemos sido testigos”, expresó.

La funcionaria federal presentó el documento técnico Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas, herramienta oficial que proporciona un diagnóstico detallado de los puntos críticos en las cuencas hídricas, zonas con mayor vulnerabilidad ante inundaciones, vientos fuertes, deslizamientos de laderas y áreas susceptibles a efectos por ciclones tropicales, con el fin de sustentar las acciones de mitigación y salvaguardar a la población.

Detalló que, de los 43 municipios que conforman el estado, 40 presentan niveles de riesgo: 28 con un índice muy alto y 12 con un índice alto, debido a que en casi todo el estado confluyen ríos y arroyos, además de ser colindante con el Golfo de México.

En el evento, el titular de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, presentó la plataforma Clima Tamaulipas, una nueva herramienta elaborada por la dependencia estatal que integra una red de 20 estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente en distintos municipios para ofrecer información confiable sobre las condiciones atmosféricas de cada región.

Explicó que, a iniciativa del gobernador Américo Villarreal, esta plataforma permite consultar temperatura, humedad, lluvia, viento, presión atmosférica, radiación solar, índice ultravioleta, calidad del aire, visibilidad y otros indicadores especializados.

Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, aseguró que la prevención y la coordinación entre los tres niveles de gobierno siempre serán la mejor herramienta para enfrentar los fenómenos naturales.

“Hoy no solo instalamos un Puesto de Comando, instalamos un espacio permanente de coordinación, comunicación y toma de decisiones; un lugar donde cada estrategia, cada protocolo y cada acción tienen un mismo objetivo: que ninguna familia enfrente sola una emergencia”, dijo.

Por su parte, Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, afirmó que desde el inicio de la actual administración la dependencia ha impulsado el fortalecimiento de sus capacidades operativas, la coordinación con las dependencias federales y municipales, la actualización de sus protocolos de actuación y la preparación permanente de quienes integran el Sistema Estatal de Protección Civil.

“La sesión que hoy celebramos representa mucho más que un acto protocolario; es el espacio donde reafirmamos que la coordinación salva vidas, donde las instituciones compartimos información, alineamos estrategias y consolidamos una respuesta organizada frente a cualquier escenario que pudiera presentarse durante esta temporada”, mencionó.