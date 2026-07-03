Marco Antonio Vázquez Villanueva

Especular…

La guerra electoral del 2027 será completamente diferente de lo que hemos visto, todo hace indicar que habrá incertidumbre hasta el día de la elección, y no crea que por una oposición que se esté transformando en competitiva o seria, sino por todos los factores externos que habrá alrededor de la misma.

Mire, este jueves 2 de julio por la mañana corrió como reguero de pólvora la versión de que la exsecretaria de Finanzas del Estado, Adriana Lozano, se había entregado a la justicia de Estados Unidos, presuntamente para echar de cabeza a otros y salvar su pellejo, la incertidumbre creció alrededor de tres largas horas que, siendo tiempos de grilla y con el ánimo de joder de los cabecistas, en redes sociales son como mil años, porque durante todo ese periodo se dice, se hace y se especula de todo, luego de espacio, la exfuncionaria estatal reapareció en su Facebook, lo hizo presumiendo una foto con su nieta en un negocio de pollo allá en Brownsville, Texas, como tratando de derribar mitos.

Pero, ¿a qué voy?, pues a que si una especulación de esas la hacen correr los enemigos del sistema el día de la elección o poco antes de ella, pueden cambiar tendencias, sobre todo si no se tiene la suficiente capacidad de reacción de los candidatos o sus equipos para inhibir las mentiras en el momento.

En esas circunstancias hay que decir que será una lucha pareja y a la que se le inyectará mucha incertidumbre por el hecho de que casi la mitad de las personas se dejan llevar por lo publicado en el feis, por este tipo de especulaciones.

Son esas condiciones las que permiten a políticos de muchos años soltar, sin el menor pudor, frases que en otro tiempo les habrían llenado de vergüenza o, por lo menos, se las habrían callado en público, porque en aquellos años se decía que, a puñaladas iguales, llorar era de cobardes, pero ahora les da mucho por hacerlo cuando son víctimas de desacreditaciones.

Siendo honestos, en Tamaulipas el PAN, por sí solo, apenas competiría en Tampico; el PRI, en Güémez, y párele de contar. Sin embargo, ambos, pueden ser los beneficiarios directos de esa guerra de mentiras, de especulaciones y de falsedades.

A ellos quizá habrá que agregar a Movimiento Ciudadano, un partido que dependerá más de lo que se haga en Nuevo León que de su propio trabajo, pero que igual puede hacer que la gente voltee a verlos si la guerra de desacreditaciones en redes sociales se vuelve más intensa para los que gobernaron antes y los de hoy.

Por ello hay situaciones que pocos pueden calcular e incluso especular, porque no sabemos si a los gringos se les ocurrirá algo para dañar al partido en el poder. Peor aún, no sabemos si los expertos en difundir mentiras para atacar al sistema vayan a amanecer inspirados y lancen una buena bomba de humo que ciegue al electorado y lo haga regresar a votar por ellos, con todo lo que representan, con todo lo que nos han desgraciado.

Vaya, pues, si antes los partidos políticos en el poder dependían en alguna medida de fenómenos como el tipo de cambio, es decir, de cuánto andaría el dólar por esas fechas, nomás para mencionar una variable, hoy tampoco pueden predecir el hartazgo de la gente, el enojo o la felicidad que provocan los acontecimientos, ficticios o reales, en las redes sociales.

Más aún, tampoco pueden saber si quien sea utilizado para dañar la imagen de un gobierno reaccionará pronto para frenar las mentiras, digo, porque este jueves Adriana Lozano se tardó mucho en hacerlo, quizá ya cuando el daño estaba hecho.

La situación se hace más complicada si le preguntamos al ciudadano qué es lo que motiva su voto, seguramente hablará de seguridad pública, corrupción, impunidad, el historial de los candidatos y hasta del comportamiento que vaya a tener cada uno de los aspirantes durante las campañas, pero nadie habla de cómo reaccionará ante noticias de las redes que golpean indirectamente al partido en el poder, que es el de las mayorías.

Cierto, muy cierto, Morena sigue teniendo la mayoría en aceptación, muy, pero muy por encima del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el resto de los partidos, pero quizá sea tiempo de especular que la gente no votará por los institutos políticos, sino por los candidatos y aquí es donde algunos se derrumban al ser mezclados, sean mentiras o verdades, con delitos.

Por eso es que, en este momento, definitivamente la moneda está en el aire, aunque usted tendrá la decisión en sus manos.

Entonces, le invito a que analice el historial de los candidatos, pero, más que eso, a que tenga cuidado con todos aquellos que han robado, se han juntado con la delincuencia o han levantado sospechas de que no obran de la mejor manera cuando están en el poder.

Igual le invito a que ya no caiga más en las campañas de redes sociales que se hacen solo para joder, que no distribuya información de la que no tenga constancia, porque finalmente esas mentiras siempre benefician a los ladrones de ayer, a los que ya nos hemos sacudido y que saben que nunca regresarán por méritos propios, pero a quienes se les abre una oportunidad cuando sus adversarios son enlodados.

Y sí, finalmente, desde hoy, apoye a quienes valgan la pena, es decir, no se harte de la política, entienda que ahí nacen todos los problemas de impunidad, corrupción, violencia y delincuencia, pero también que ahí tienen su origen las cosas buenas, los gobiernos honestos, y la solución a los problemas que arrastramos.

Vendrán tiempos oscuros, de difundir todo tipo de mentiras en redes, de todo, hay solución, solo hay que estar atentos a quiénes son los beneficiarios de ella, luego preguntarnos si realmente nos conviene que ganen unos u otros. Eso si, tenga la certeza de que si antes de llegar al poder alguien hace trampa y difunde mentiras sin el menor pudor ganando será peor, ¿se imagina qué no hará con los presupuestos?, y de eso hablamos.

Conclusión, más que especular sobre la realidad o la mentira que se difunda en el Facebook, hay que especular en cómo nos iría si los beneficiarios directos de esa información en caso de que llegaran al poder…

INSTALAN CNPC Y GOBIERNO DE TAMAULIPAS PUESTO DE COMANDO INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN ANTE LLUVIAS Y CICLONES… Reconoce directora nacional de PC Laura Velázquez, trabajo preventivo del gobernador Américo Villarreal.

Tamaulipas se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 con la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional, en el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, evento en donde la coordinadora nacional de la dependencia, Laura Velázquez Alzúa, reconoció el trabajo permanente y puntual que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya en las tareas de prevención y preparación ante el riesgo de afectaciones por fenómenos naturales.

Ante la presencia de funcionarios federales, estatales, presidentes y presidentas municipales de las tres regiones del estado, la coordinadora nacional de Protección Civil declaró formalmente instalado y en operación permanente el Puesto de Comando Interinstitucional de Tamaulipas, fungiendo como instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipales, para la atención efectiva de las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Durante su mensaje, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que el Gobierno del Estado está atento y actúa de manera alineada con la visión propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para presentar un frente común que permita atender de forma oportuna y eficaz cualquier emergencia, además de fortalecer la capacidad del estado para pronosticar eventos de riesgo y sus posibles alcances.

“En Tamaulipas estamos preparados y dispuestos a la coordinación, y desde hoy es un honor atestiguar que ha quedado instalado este Puesto de Comando, por donde habrá de fluir la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, expresó.

El gobernador reiteró su agradecimiento por todo el respaldo de la presidenta Sheinbaum y por su presencia en territorio tamaulipeco durante los momentos difíciles que ha enfrentado el estado a causa de las contingencias derivadas de fenómenos naturales. Asimismo, refrendó su total disposición para participar de manera activa y corresponsable como integrante de este Puesto de Comando, que hoy ha quedado instalado en Tamaulipas.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, afirmó que el gobernador Américo Villarreal está comprometido con las tareas de prevención y ha llevado el tema de la protección civil a la Mesa de Paz, además de realizar una inversión muy importante para fortalecer las tareas operativas de la dependencia estatal.

“El estado de Tamaulipas ha sido muy responsable, han sido puntuales, no han dado paso a la inercia o al ‘ya veremos’ o ‘hasta que suceda’; la prevención es parte del proyecto del doctor Américo Villarreal, de eso hemos sido testigos”, expresó.

La funcionaria federal presentó el documento técnico Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas, herramienta oficial que proporciona un diagnóstico detallado de los puntos críticos en las cuencas hídricas, zonas con mayor vulnerabilidad ante inundaciones, vientos fuertes, deslizamientos de laderas y áreas susceptibles a efectos por ciclones tropicales, con el fin de sustentar las acciones de mitigación y salvaguardar a la población.

Detalló que, de los 43 municipios que conforman el estado, 40 presentan niveles de riesgo: 28 con un índice muy alto y 12 con un índice alto, debido a que en casi todo el estado confluyen ríos y arroyos, además de ser colindante con el Golfo de México.

En el evento, el titular de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, presentó la plataforma Clima Tamaulipas, una nueva herramienta elaborada por la dependencia estatal que integra una red de 20 estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente en distintos municipios para ofrecer información confiable sobre las condiciones atmosféricas de cada región.

Explicó que, a iniciativa del gobernador Américo Villarreal, esta plataforma permite consultar temperatura, humedad, lluvia, viento, presión atmosférica, radiación solar, índice ultravioleta, calidad del aire, visibilidad y otros indicadores especializados.

Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, aseguró que la prevención y la coordinación entre los tres niveles de gobierno siempre serán la mejor herramienta para enfrentar los fenómenos naturales.

“Hoy no solo instalamos un Puesto de Comando, instalamos un espacio permanente de coordinación, comunicación y toma de decisiones; un lugar donde cada estrategia, cada protocolo y cada acción tienen un mismo objetivo: que ninguna familia enfrente sola una emergencia”, dijo.

Por su parte, Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, afirmó que desde el inicio de la actual administración la dependencia ha impulsado el fortalecimiento de sus capacidades operativas, la coordinación con las dependencias federales y municipales, la actualización de sus protocolos de actuación y la preparación permanente de quienes integran el Sistema Estatal de Protección Civil.

“La sesión que hoy celebramos representa mucho más que un acto protocolario; es el espacio donde reafirmamos que la coordinación salva vidas, donde las instituciones compartimos información, alineamos estrategias y consolidamos una respuesta organizada frente a cualquier escenario que pudiera presentarse durante esta temporada”, mencionó.

PARTICIPA RECTOR DE LA UAT, DÁMASO ANAYA, EN LA INSTALACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO INTERINSTITUCIONAL CONTRA CICLONES… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada en esta capital por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

En este marco se instaló formalmente el Puesto de Comando Interinstitucional, instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre los tres órdenes de gobierno, diseñado para garantizar una atención efectiva ante las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Durante el evento, que congregó a funcionarios federales, estatales y alcaldes de las distintas regiones de la entidad, el rector Dámaso Anaya reafirmó la colaboración y el respaldo de la UAT en las tareas de prevención impulsadas por el Gobierno del Estado.

Asimismo, Anaya Alvarado constató el reconocimiento que la titular nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, otorgó al gobernador Américo Villarreal por su compromiso con el trabajo preventivo, consolidando a Tamaulipas como un estado preparado para hacer frente a los riesgos climáticos.

Durante la sesión, la funcionaria federal presentó el documento técnico Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas. Este diagnóstico detalla los puntos críticos en cuencas hídricas y zonas vulnerables a inundaciones, con el fin de sustentar acciones de mitigación.

A la par, el Gobierno Estatal presentó la plataforma Clima Tamaulipas, una herramienta equipada con una red de 20 estaciones meteorológicas en diversos municipios. El sistema ofrece datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, lluvia, viento, presión atmosférica, índice UV y calidad del aire, entre otros indicadores especializados.

ALCALDE LALO GATTÁS SE SUMA A ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL… El Alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para coordinar acciones de prevención, atención y auxilio a la población con el gobierno federal y estatal durante la temporada de lluvias y ciclones.

En el evento, presidido por la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa y el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, se tomaron acuerdos importantes para trabajar en conjunto en las estrategias de atención ciudadana que instruyó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos listos y prestos para ir en coordinación con el gobierno del Estado y Federal. Por parte de Protección Civil Municipal se han hecho acciones preventivas dando capacitación en escuelas y profesionalizando a nuestros elementos con cursos en McAllen” dijo Gattás Báez al término del evento celebrado en el auditorio del Polyforum.

Agregó que los 88 elementos que dispone la Coordinación de Protección Civil de Victoria se encuentran listos para atender cualquier contingencia, así como el equipo necesario para responder al llamado de la población durante la temporada de lluvias que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

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