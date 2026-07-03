DIF Tamaulipas abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas por los sismos en Venezuela

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la emergencia humanitaria provocada por los sismos que afectaron a Venezuela, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, hizo un llamado a la solidaridad de las y los tamaulipecos mediante la apertura de un centro de acopio para reunir ayuda destinada a las familias damnificadas.

Como parte de esta iniciativa, el centro de acopio estará instalado en las oficinas centrales del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en Calzada General Luis Caballero No. 297, colonia Tamatán, en Ciudad Victoria, donde se recibirán donativos del 1 al 8 de julio, de 9:00 a 15:00 horas.

La institución invitó a la ciudadanía, organismos, empresas y asociaciones civiles a sumarse a esta causa mediante la donación de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y suministros para bebé, con el propósito de contribuir a atender las necesidades más apremiantes de quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia.

Entre los alimentos que pueden donarse se encuentran pastas instantáneas, frijol enlatado, atún, sardinas, verduras enlatadas, azúcar, café, galletas y leche en polvo.

También se recibirán artículos de higiene y limpieza como pasta y cepillos dentales, jabón en barra, shampoo, toallas sanitarias, desodorante, detergente en polvo, desinfectante, cloro, pinol, escobas y tinas. Para las familias con bebés se solicita el apoyo con leche en polvo, pañales, biberones y toallitas húmedas.

Cada aportación representa una muestra de esperanza para miles de familias que hoy requieren del respaldo de la comunidad internacional. Todo lo recaudado será canalizado a través de los mecanismos humanitarios correspondientes, con el propósito de garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a las personas afectadas.

Con esta iniciativa, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su vocación humanista y su compromiso de promover la solidaridad, la empatía y la fraternidad entre los pueblos, convencido de que cada gesto de apoyo puede marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.