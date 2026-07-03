Llaman a evitar riesgos en festejos por el Mundial; piden no participar en retos de “¡quiere volar!”

La petición es dada después del fallecimiento de cuatro personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia

3 julio, 2026
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AGENCIAS

Después de que fallecieron cuatro personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego del triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llamó a la afición a evitar conductas que pongan en peligro la integridad física propia o de terceros.

A través de un comunicado, las autoridades recomendaron evitar participar en retos o dinámicas como el denominado “Quiere volar”, en el cual una persona es lanzada por otras mientras la cargan con la fuerza de sus brazos; arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas.

Así como realizar peleas simuladas empleando trafitambos, escalar mobiliario urbano con la finalidad de grabar videos, causar aglomeraciones y desplazamientos repentinos bajo expresiones como “Nadaremos”.

En dicho desplegado, estas dependencias enfatizaron que las acciones ponen en peligro tanto a quienes participan como a las personas que se encuentran alrededor.

Detallaron que la euforia colectiva, sumada en algunos casos al consumo de alcohol u otras sustancias, disminuye la capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones oportunas, lo que aumenta la probabilidad de padecer fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o inclusive la muerte.

Además, la difusión de dicha clase de actos en redes sociales puede contribuir a normalizar comportamientos peligrosos y favorecer su imitación.

“Se recomienda no aceptar bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo ofrecidas por personas desconocidas, ya que podrían estar alteradas con sustancias que provocan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria o reducción de la capacidad de reacción”, resaltaron las dependencias.

3 julio, 2026
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