Seleccionados de México reciben de regalo lujoso reloj por parte del influencer Steve Will Do It

AGENCIAS

El influencer y youtuber Steve Will Do It sorprendió a la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), para regalarles unos relojes.

Luego del triunfo sobre Ecuador en la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, un video de Steve se viralizó en redes sociales. En la publicación aparece él en compañía de los tricolores.

El encuentro fue después de la victoria ante República Checa y se dio como una muestra “de agradecimiento”, ya que la Selección Nacional de Javier Aguirre lo hizo ganar dos millones de dólares.

Steve Will Do It apostó por México en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 y como parte de la celebración por su apuesta lograda, decidió obsequiar unos relojes rolex. El costo de estos podrían ir desde los 250 mil pesos.

En el video se puede ver la convivencia con los jugadores mexicanos, quienes aplicaron un “quiere volar, quiere volar” con el youtuber norteamericano.

El influencer estadounidense es famoso por sus videos de retos extremos, apuestas deportivas de alto riesgo y regalos de lujo a famosos y desconocidos.