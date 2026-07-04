Más de 1,200 tocheritos invaden La Pesca en el arranque del Tochito Pesca Fest Kids 2026

Redacción Infonorte

Soto la Marina, Tamaulipas.- Con la participación de 120 equipos, representantes de tres estados de la República y más de 1,200 niños y jóvenes, este sábado fue inaugurado el Tochito Pesca Fest Kids 2026, uno de los eventos más importantes de futbol bandera en el noreste del país, teniendo como escenario La Pesca, considerada como la playa más bonita de Tamaulipas.

Durante el fin de semana se disputarán más de 200 partidos sobre la arena, en un ambiente familiar que reúne a jugadores provenientes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En total participan equipos de 11 municipios: Piedras Negras y Saltillo, por Coahuila; Escobedo, Monterrey y Linares, por Nuevo León; así como Ciudad Victoria, Tampico, Soto la Marina (anfitrión), Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Las acciones se desarrollan en las categorías U8, U10, U12, U14, U17, Juvenil Mayor, además de las divisiones de Papás y Mamás, con actividad en las ramas varonil, femenil y mixta, dependiendo de la categoría.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de la regidora Yanneli Cepeda, presidenta de la Comisión de Turismo, quien acudió en representación de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez. También estuvieron presentes Rocío Lozano, directora de Deportes; Erick Calderón, coordinador del cuerpo arbitral del torneo; y David Monroy, organizador del Tochito Pesca Fest Kids 2026.

Uno de los principales impulsores del certamen es Toyota Cleber, patrocinador oficial del evento, que respalda esta competencia que, además de fomentar el deporte entre la niñez y la juventud, también genera una importante derrama económica y turística para Soto la Marina.

Con una gran respuesta de equipos y sobre todo familias, el Tochito Pesca Fest Kids 2026 consolida a La Pesca como un destino ideal para albergar eventos deportivos de talla regional, combinando la competencia con los atractivos naturales de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Tamaulipas