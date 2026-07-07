Marco Antonio Vázquez Villanueva

Es necio…

La pelea por la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, en Tamaulipas, ha llegado a su punto más alto, a escasos meses de que se lance la convocatoria para renovar los mandos de esa organización ya se alcanzó ese momento este lunes 6 de julio cuando Arnulfo Rodríguez Treviño, actual secretario general, les ha declarado la guerra a los maestros que se han mostrado abiertamente como candidatos a sucederlo.

“No van a llegar, ni ahorita ni nunca”, les sentenció.

Colocó nombre y apellido a quienes les echó la maldición gitana, Abelardo y Naif, quienes ahora forman una fórmula para buscar ganar la elección mediante una alianza, así como a Enrique Meléndez Pérez, quien, por la libre, busca el mismo cargo.

La verdad es que Arnulfo, como dirigente de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, le ha quedado mal a medio mundo, incluida la totalidad del magisterio, al que ha vendido en canal a cambio de algunos beneficios políticos.

Esa es la razón por la que lo odian y por la que ya no desean su permanencia en la Secretaría General de esa organización, tan es así que en rápidos sondeos entre la base magisterial queda claro que Arnulfo se ha quedado solo, que ni siquiera podría confiar en su Comité Ejecutivo, porque ahí son muchos los que aspiran a sucederlo y no dudan ni tantito en calificarlo como “un viejo necio”.

Para mayor desgracia de Arnulfo, solo dos de sus allegados podrían competir con seriedad por la Secretaría General de la Sección 30, y a ambos los tiene bloqueados Ulises Ruiz, su secretario particular y uno de los que aspira a heredar el trono, y lo hace sin entender que su expediente manchado está en manos de todos, que se sabe que ni siquiera es normalista y que se duda que haya estudiado siquiera para cobrar como maestro, sobre todo porque su cédula profesional la obtuvo muchos años después de aparecer en esas nóminas.

Son estos pleitos internos del Comité Ejecutivo Estatal del SNTE, Sección 30, los que abren la puerta de par en par a personajes como Naif José Hamscho Ibarra e, incluso, a un perfil perdedor como su compañero de fórmula, Abelardo Ibarra, quienes fueron derrotados en la última elección por Arnulfo.

Y créalo, con todo y el peso que es importante, los mencionados, son los perfiles más débiles que compiten contra el grupo de Arnulfo, aún en alianza, el fuerte es el profesor Enrique Meléndez Pérez, a quien ya dirigió al magisterio del estado y el propio Arnulfo minimizó.

Meléndez tiene mayor respuesta del magisterio en sus eventos, incluso, algunas encuestas que se realizan para medir el panorama lo colocan como el candidato a vencer, en caso de que la elección se abriera ya.

Cierto, Arnulfo tratará de perpetuarse mediante varias estrategias, la primera será cobijarse en la narrativa de que será un año electoral y que no es conveniente lanzar todavía la convocatoria, dirá que es necesario ampliar su periodo hasta finales del próximo año; la segunda, por si esa propuesta no prospera, el plan B será participar otra vez en la elección y convocar a sus antiguos aliados para que lo fortalezcan.

Sin embargo, el viejo líder magisterial olvida una cosa, la senadora Maki Ortiz no apoya causas perdidas, ella quiere ser gobernadora y es fría, hoy sabe que Arnulfo ya no volverá a ganar por tanto no meterá las manos por él como lo hizo en el pasado, porque se echaría a los maestros en contra en caso de perder y no está en condiciones de arriesgarse, ello por hablar de Reynosa, el municipio que inclinó la balanza a su favor.

El otro tema que tiene contra las cuerdas a Arnulfo es aún más doloroso, el de los jubilados y pensionados a quienes olvidó y además ahí ya no tiene a quien lo hacía fuerte, debemos recordar que dejó morir a su secretario de prensa que fue líder de los jubilados, con dolor se recuerda que el ya fallecido pedía apoyos para atender sus males y pocos le hicieron caso, el desenlace fatal se le atribuye a Arnulfo porque de todos es conocido que solo tenía que marcar un número en su celular para que lo atendieran de la mejor manera en el ISSSTE y quizá habría tenido mejor suerte.

Por las razones anteriores es que Arnulfo no ganaría la elección de la Sección 30, y son esas mismas razones las que permitirán que llegue Enrique Meléndez Pérez, Naif Hamscho o Abelardo Ibarra, porque la gente del magisterio identifica a estos personajes como la alternativa, como los adversarios de Arnulfo y, por eso, los apoyan.

Y sí, ese empecinamiento de permanecer no solo puede sacar a Arnulfo de la dirigencia del SNTE, también puede acabar con las posibilidades de que su equipo se perpetúe en el poder.

Digo, no crea que los comentarios de parte de su comité, en el sentido de que “es un viejo necio”, son fortuitos o producto del odio, no, simplemente se van dando cuenta de que les están arrebatando la gallina de los huevos de oro porque Arnulfo no se decide a abrir una convocatoria ni a apoyar a uno de ellos, porque quiere permanecer a pesar de que las circunstancias ya no se lo permiten…

ENCABEZA AMÉRICO VILLARREAL RECONOCIMIENTO HISTÓRICO A LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA EN EL CONGRESO… El nombre de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas quedó inscrito con letras doradas en el H. Congreso del Estado, en una ceremonia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, como reconocimiento al legado histórico y liderazgo académico de esta institución.

Durante la sesión pública, extraordinaria y solemne en el pleno del Congreso, el gobernador del Estado, acompañado por los titulares del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera, y del Poder Judicial, Tania Contreras López, develó la leyenda “1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas”, que quedó inscrita en el Muro de Honor del recinto oficial del Congreso del Estado.

“Si en Tamaulipas ha florecido la educación como instrumento de transformación, es porque, en buena medida, la Benemérita Escuela Normal ha hecho su contribución al convertirnos, con el paso del tiempo, en una de las entidades de mayor tradición normalista del país, por lo que desde el Ejecutivo suscribimos plenamente esta determinación y la felicitamos como un merecido reconocimiento que se hace aquí, en la casa y representación del pueblo de Tamaulipas”, expresó el gobernador.

Asimismo, reconoció la labor, a lo largo de 137 años, de quienes han trabajado para su consolidación material, académica e institucional, y de quienes han pasado por sus aulas y se han preparado para seguir ejerciendo, frente a grupos escolares de todo el estado e incluso más allá de nuestro territorio, la noble tarea y vocación del magisterio, cuyo servicio ha sido vital para el engrandecimiento educativo de Tamaulipas y de México.

“Considero justo y trascendente que esta soberanía haya determinado inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso la leyenda ‘1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas'”, dijo.

Correspondió a la diputada Blanca Anzaldúa Nájera, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, dar lectura al Decreto número 66-1111, mediante el cual se determinó este reconocimiento a la Normal Federalizada. “Se rinde justicia histórica a una institución que ha sido, es y seguirá siendo el faro intelectual de nuestra entidad”, afirmó.

En su mensaje, la diputada destacó el apoyo que brinda el gobernador Américo Villarreal tanto a los trabajadores de la educación como a las y los niños que asisten a las escuelas.

“Gracias, señor gobernador, porque sé que viene usted de una familia de reconocidas maestras y de su señor padre, que dio muestra, en Tamaulipas como gobernador, de lo que es querer al pueblo y servir al pueblo”, indicó.

Por su parte, Josefina Sarno Berardi, directora de la Normal Federalizada, aseguró que la más alta distinción otorgada por el Congreso del Estado a la comunidad normalista renueva su compromiso de seguir formando docentes con vocación de servicio, excelencia académica, sentido humanista y responsabilidad social, convencida de que la educación es la más poderosa fuerza transformadora de Tamaulipas.

“Señoras y señores, 47 letras de oro y cuatro dígitos representan, además de 137 años de existencia de la institución de educación superior en funciones con mayor antigüedad en Tamaulipas, la gran responsabilidad para que quienes transitemos por su legado perpetuemos y rindamos honor a su contribución académica, al ser cuna del magisterio en la entidad y semillero de ilustres mujeres y hombres que han aportado su brillante talento y conocimientos a la vida política, social, económica, educativa y cultural de México”, expresó.

A nombre de las y los exalumnos de la Normal Federalizada, el profesor Mariano Lara Tijerina, egresado de la generación 1971-1975, recordó que miles de maestros egresados de esta casa de estudios han llevado su vocación a comunidades rurales, ciudades y escuelas de todo el país, sembrando esperanza, despertando sueños y transformando vidas.

“Cada aula, cada pasillo y cada rincón de esta Normal guarda la historia de hombres y mujeres que eligieron la profesión más trascendental: la de formar seres humanos y construir el futuro a través de la enseñanza”, dijo.

Al término de la ceremonia, el gobernador inauguró la exposición “Historia, legado y tradición de la Normal Federalizada”, en donde el maestro José Guadalupe Domínguez Luna hizo una amplia explicación de todo el legado histórico de este plantel educativo.

PONE EN MARCHA LA UAT CAMPAMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE VERANO 2026… Las actividades se desarrollan del 6 al 17 de julio en los gimnasios multidisciplinarios de Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Mante y Reynosa.

Con el firme compromiso de estrechar el vínculo con la sociedad y fomentar el desarrollo integral de las nuevas generaciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha los Campamentos Deportivos y Culturales de Verano 2026, una iniciativa impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Este programa institucional, organizado por la Secretaría de Vinculación de la UAT, se desarrolla de manera simultánea, del 6 al 17 de julio, a través de los diferentes gimnasios multidisciplinarios ubicados en las sedes de Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Mante y Reynosa.

En este periodo, las instalaciones universitarias recibirán a cientos de niñas, niños y adolescentes, de entre 6 y 12 años, con el objetivo de brindarles un espacio seguro y dinámico que promueva la activación física, estimule la creatividad artística, fomente el cuidado de la salud y fortalezca los valores de convivencia armónica mediante el juego y el aprendizaje.

Para cumplir con esta meta, la casa de estudios despliega una infraestructura de primer nivel y personal capacitado que coordinará una diversidad de disciplinas como básquetbol, tae kwon do, judo, fútbol, tochito, voleibol, béisbol, tenis, gimnasia, jiu-jitsu, aikido y kung-fu; además de yoga, zumba, pilates, entrenamiento funcional, crossfit, step y steel combat.

De igual forma, el programa impulsa la expresión cultural y el esparcimiento a través de talleres de baile, arte, cine, manualidades, dibujo, pintura, ritmos latinos, canto y danza aérea; complementándose con visitas guiadas de esparcimiento, espacios de lecturas, encuentros educativos y diversas actividades lúdicas.

Con estas acciones, la gestión rectoral reafirma el sentido humano y la responsabilidad social de la UAT, consolidando a la Universidad como un motor de bienestar para las familias tamaulipecas.

ASISTE ALCALDE A PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA CULTURA DE SEGURIDAD NACIONAL…. Cómo parte de la colaboración institucional en seguridad, el gobierno de Victoria y la 48 Zona Militar llevaron a cabo la proyección del programa general para la Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional 2025-2030.

El alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás, se sumaron a la exposición del General de Brigada de Estado Mayor Newton Chávez Baños comandante de la 48/A zona militar, quién presentó de manera clara y objetiva el conocimiento de la estrategia nacional.

La importancia de preservar los valores, la construcción de una sociedad más unida, participativa y comprometida con el bienestar común compartiendo espacios de aprendizaje y colaboración son temas que se atienden desde el DIF Victoria, apuntó su presidenta Sra. Lucy de Gattás.

“Es un trabajo de seguridad y de tejido social”, señaló Gattás Báez al agradecer a la SEDENA, Federación y Estado el fortalecer vínculos de colaboración para que Victoria siga recibiendo inversión con un mejor nivel de seguridad.

En el ámbito de su responsabilidad, el gobierno de Victoria colabora directamente por instrucciones del alcalde con el seguimiento de atención a las causas, impulsando programas para el combate a la marginación y las adicciones, destacó Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento.

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