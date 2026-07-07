Impulsa UAT innovación tecnológica con el posgrado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de aportar soluciones innovadoras al sector industrial y tecnológico de la región y el país, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene abierta su convocatoria de admisión para la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, impartida en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR).

Los profesionales interesados tienen hasta el 28 de agosto del presente año para realizar su registro y formar parte de este posgrado, el cual busca incrementar la capacidad de análisis e investigación para mejorar la competitividad de la industria.

El programa cuenta con un plan de estudios enfocado en la investigación y el desarrollo de metodologías avanzadas en sistemas de telecomunicaciones y control. Los alumnos podrán aplicar algoritmos de control de vanguardia en áreas de alto impacto como: robótica y vehículos aéreos no tripulados (drones); generadores eólicos, celdas solares y procesos industriales; comunicaciones móviles, antenas multibanda y radiofrecuencia; así como en tecnología óptica y fotónica.

Esta maestría no solo eleva el perfil profesional de sus egresados, sino que impulsa la generación de recursos humanos altamente calificados que apoyen en la consolidación de los cuerpos académicos de la institución.

Para mayores informes, los aspirantes pueden comunicarse a la línea telefónica 899 921 3300, extensiones 8114, 8116 y 8030. También están disponibles los correos electrónicos: gromero@docentes.uat.edu.mx, ygarcia@docentes.uat.edu.mx y rfdominguez@docentes.uat.edu.mx, así como la consulta directa en la página oficial de Facebook de la UAT-UAMRR.