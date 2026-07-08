Adquiere gobierno de Victoria más equipo para conservación de calles

Con una inversión de más de 2 millones 300 mil pesos, el gobierno de Victoria adquirió dos bacheadoras y equipo manual para reforzar el Programa de Conservación de Vialidades en calles y avenidas dañadas por las lluvias y el intenso tráfico vehicular.

8 julio, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con una inversión de más de 2 millones 300 mil pesos, el gobierno de Victoria adquirió dos bacheadoras y equipo manual para reforzar el Programa de Conservación de Vialidades en calles y avenidas dañadas por las lluvias y el intenso tráfico vehicular.

El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, entregó las llaves de las unidades a operadores de la secretaría de Obras Públicas del Municipio, con la instrucción de su inmediata incorporación para duplicar las acciones de bacheo.

“Con apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos fortaleciendo la capacidad para responder más rápido, con mayor eficiencia y mejores resultados a las necesidades de nuestra gente”, señaló.

Con esta adquisición, la administración del alcalde Lalo Gattás refrenda su compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando por calles más seguras, mejoramiento de la imagen de la Capital y bienestar de sus habitantes.

Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas, indicó que con el nuevo y sofisticado equipamiento se atenderá en menor tiempo el pavimento dañado, priorizando vialidades de rutas escolares, transporte, comercio y hospitales.

8 julio, 2026
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