AT garantiza educación de excelencia con docentes de alto nivel: Dámaso Anaya

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene una alianza estratégica con el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y una vinculación directa con el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), para orientar la investigación hacia el desarrollo regional con un profundo sentido humano y social.

En entrevista con medios de comunicación de Ciudad Victoria, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que esta estrategia fortalece la política institucional enfocada en la transformación educativa mediante la incorporación de docentes con perfil de doctorado adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Indicó que, contar con profesores de alto nivel garantiza a los estudiantes acceder, desde las aulas, a conocimientos vanguardistas y especializados de la mano de científicos universitarios, transformando así el modelo pedagógico tradicional en un motor de cambio real.

“Actualmente, los maestros que pertenecen al SNII están frente a grupo. Esto garantiza a los jóvenes el acceso a los conocimientos más recientes y a mejores herramientas para su formación”, afirmó el rector.

Subrayó que, alineada a los ejes del desarrollo estatal, la UAT se consolida como el pilar científico de la entidad, al concentrar a cerca de 470 de los 700 investigadores acreditados por el SNII en Tamaulipas. De esta forma, la producción científica universitaria se aplica directamente a resolver las problemáticas de los municipios, traduciéndose en bienestar social.

Finalmente, detalló que el fortalecimiento docente se acompaña de un programa de 25 000 certificaciones globales y microcredenciales, una herramienta institucional que busca elevar las competencias pedagógicas del profesorado y el perfil competitivo de los estudiantes.