El rector Dámaso Anaya consolida el éxito de la primera Copa UAT de Básquetbol

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia de premiación de la primera edición del Torneo de Básquetbol Infantil y Juvenil “Copa UAT”, un encuentro deportivo que consolidó la participación de más de 612 niñas, niños y jóvenes.

Durante su mensaje, el rector destacó de manera emotiva el esfuerzo, la disciplina y el carácter de cada uno de los 49 equipos participantes. Enfatizó que el verdadero valor de estas competencias radica en aprender a superar los propios límites y en la importancia del trabajo en equipo. Asimismo, reiteró el firme compromiso de la máxima casa de estudios por considerar las instalaciones y canchas deportivas como aulas de formación integral, espacios clave donde se forjan ciudadanos de bien.

Anaya Alvarado extendió un agradecimiento especial a las familias y entrenadores, a quienes describió como el pilar fundamental en el crecimiento de los atletas, exhortando a toda la comunidad universitaria a continuar impulsando con fuerza el talento, la educación y el deporte de la mano.

Acompañado por el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el director de Deportes y Recreación de la UAT, Julio Shauer Vela; el coordinador Deportivo del Colegio José de Escandón La Salle, Edgar Alba Amín; así como por directivos de diversas escuelas y facultades, el rector hizo entrega oficial de los trofeos y medallas conmemorativas a los equipos que alcanzaron la gloria en esta edición.

El presídium galardonó a los equipos que dominaron el torneo tras intensas jornadas de competencia en las categorías que abarcaron desde los 15 o 16 años hasta los más pequeños de 6 y 7 años.

Entre las escuadras que alzó el trofeo de campeonas destacó la Escuela Primaria Leona Vicario en la rama femenil, compartiendo el podio de honor con clubes institucionales y colegios locales como Panteras, Mustangs, Bulldogs y el Colegio Jose de Escandón La Salle, quienes se adjudicaron los primeros lugares en las diferentes ramas y divisiones competitivas.

A nombre de todos los pequeños deportistas, el niño Mauricio Cárdenas emitió un mensaje de agradecimiento en el que resaltó la alegría de competir en espacios dignos y el orgullo de representar a sus equipos en esta gran fiesta deportiva impulsada por la universidad.