Gobierno de Victoria hace equipo con Estado para apoyar a emprendedores locales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local y generar más oportunidades para empresarios victorenses, el alcalde de Eduardo Gattás Báez asistió a la Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas, “Orgullo de Nuestra Tierra”.

El evento, organizado por la Secretaría de Economía del gobierno del Estado, a cargo de Ninfa Cantú Deandar, contó con la participación de 30 emprendedores y empresas que expusieron y permitieron degustar a los asistentes sus variados productos.

“Esta feria demuestra que la mejor forma de impulsar nuestra economía es haciendo equipo. Reconozco el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y la secretaría de Economía del gobierno del Estado, por impulsar y fortalecer esta iniciativa”, señaló.

En su intervención, reconoció la participación de la CANACO, CANIRC y directivos de cadenas comerciales la colaboran para hacer más grande a Tamaulipas, y la confianza de sus agremiados por apostarle a la Capital del Estado con inversión y generación de empleo.