Rector de la UAT supervisa avances de obras de remodelación en la Facultad de Derecho Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En un claro testimonio del compromiso con la excelencia educativa y la dignificación de los espacios universitarios, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, supervisó los avances de obras de modernización de diversos espacios académicos y de esparcimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

Acompañado por el director del plantel, Edy Izaguirre Treviño, e integrantes del cuerpo administrativo, el rector hizo un recorrido para conocer de primera mano los trabajos de remodelación de la biblioteca, un proyecto de gran relevancia que transformará por completo los servicios de consulta en beneficio de la comunidad académica y estudiantil.

Este espacio contará con cubículos equipados, salas de estudio grupal, áreas de lectura y zonas especializadas para el entorno digital y el desarrollo científico. Actualmente, su acervo histórico, compuesto por más de 30 000 volúmenes, es objeto de un riguroso proceso de descarte, vigencia y actualización que no se realizaba desde hace muchos años, preparando el terreno para una posterior fase de conectividad.

Como parte de la agenda, las autoridades universitarias recorrieron el área de la cafetería, que se encuentra en proceso de remodelación integral, que incluye la renovación de techos, pisos, mobiliario, aplicación de pintura y la reconfiguración de la recepción, convirtiéndola en un punto de sana convivencia y adecuado esparcimiento para la comunidad estudiantil.

Durante el recorrido, el rector aprovechó la oportunidad para saludar y dialogar directamente con los alumnos que cursan el periodo de verano, quienes expresaron su entusiasmo por las transformaciones que ya son visibles en el plantel, reconociendo de manera especial la instalación de nuevos espacios que mejoran su vida estudiantil cotidiana.

La Dirección de la Facultad destacó que la política rectoral busca garantizar que el paso de las y los jóvenes por las aulas de la UAT sea un proceso de formación dual, que equilibre la teoría con la práctica; y que, con el respaldo de las nuevas herramientas e instalaciones tecnológicas, el cuerpo docente disponga de entornos dignos para la investigación, la asesoría de tesis y el trabajo colegiado, lo que impactará positivamente en el salón de clases y en la producción científica.

Finalmente, se enfatizó que esta modernización responde a una profunda visión de pertenencia, ya que, por su ubicación estratégica, este plantel funciona como la gran puerta de entrada a todo el centro universitario, por lo que se busca que esta emblemática institución ofrezca un entorno presentable y armónico, garantizando el bienestar de las y los jóvenes que construyen su futuro en la máxima casa de estudios.