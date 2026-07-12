En intenso partido, Corre cae 2-1 contra Pachuca de Liga Mx

Redacción Infonorte

Pachuca, Hidalgo.- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los Tuzos del Pachuca, se midieron en duelo de alta exigencia como parte de su preparación de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, que arranca el próximo fin de semana para los hidalguenses en la Liga MX y en 14 días para los tamaulipecos en la Liga Expansión MX.

Partido intenso de principio a fin que hasta la recta final permitió que cayeran los goles y que en el marcador favoreció al Pachuca por 2 a 1, con goles de Elías Montiel y Oussama Idrissi, mientras que por Correcaminos anotó Nahúm Gómez.

A destacar un penal atajado por la muralla tamaulipeca Edson Reséndez, quien le negó el festejo a Salomón Rondón.

En este duelo, Pereyra probó variantes y observó a una gran parte de su plantel, donde también destacaron los victorenses Jesús Mata, Rafael Arce y Alán Aguilar.

Correcaminos cierra así su programa de pretemporada en juegos de visita y ya prepara el duelo del próximo jueves a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Marte R. Gómez frente a la Selección Mexicana Sub 23.

Para este duelo la venta de boletos inicia este lunes a las 9 de la mañana a 7 de la noche en la Tienda Oficial, ubicada en el 16 Carrera Torres a un costado del Patinadero, extendiéndose los días martes y miércoles; para el día de partido será desde las 9 de la mañana en taquillas del Estadio.