Sigue la pretemporada de Correcaminos TDP

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de nuevamente de ser protagonistas en la próxima Temporada 2026-2027, y de fortalecer la parte formativa en la institución, el equipo juvenil de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que milita en la Liga TDP, continúa con los trabajos de pretemporada en las instalaciones del Centro Universitario Victoria.

Bajo las indicaciones del entrenador azul naranja y blanco, Edgar Barrón junto a su cuerpo técnico, iniciaron la semana este lunes con trabajos de activación y posteriormente fuerza en campo, concluyendo con aspectos de futbol.

Para este martes el equipo juvenil inició por la mañana, el trabajo en el Gimnasio de Pesas con la intención de desarrollar la fuerza y potencia muscular de los jugadores, posteriormente se trasladaron al campo del estadio Eugenio Alvizo Porras donde realizaron aspectos futbolísticos, estructurados en todo el terreno de juego.

Durante la presente semana el equipo universitario realizará los trabajos matutinos de pretemporada en las mismas instalaciones, para concluir el día sábado con activación y trabajo en campo.