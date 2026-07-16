“Si tú no puedes, nosotros vamos”, llevan prevención del cáncer de mama a los centros laborales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con la estrategia “Si tú no puedes, nosotros vamos”, implementada en la UNEME Dedicam de Victoria, para acercar los servicios de prevención y de atención al cáncer de mama, se han realizado unas 1,800 mastografías en este año a través de las unidades móviles.

Bajo la instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el director de esta unidad médica especializada, Jorge Luis Quintero Salinas, dijo que esta campaña se suma a las acciones preventivas para detectar a tiempo este padecimiento, en donde se acercan los servicios de técnicas de autoexploración, mastografías, aunado a pláticas y conferencias.

“La campaña forma parte del trabajo preventivo que el gobernador Américo Villarreal Anaya nos ha indicado que se refuerce en estas unidades, así como la estrategia Cero Rechazo, para garantizar el acceso a este tipo de servicios sin importar la derechohabiencia de las pacientes”, destacó Quintero Salinas.

“Si tú no puedes, nosotros vamos”, está dirigida a las mujeres trabajadoras que por alguna razón no pueden acudir a la unidad por falta de tiempo o porque se empatan los horarios de salida de sus labores con los horarios de las unidades.

A través de esta estrategia, se han realizado pláticas, conferencias, técnicas de autoexploración, campaña de prevención y mastografías mediante la unidad móvil, la cual se ha instalado en unos 40 auditorios del estado con un promedio de 1,000 asistentes en cada uno de ellos, dijo.

Informó que, de las 1,800 mastografías que se efectuaron de enero a la fecha, y durante estas jornadas, se realizaron 202 ultrasonidos, 40 biopsias y se detectaron 25 casos positivos de cáncer de mama, los cuales han sido debidamente atendidos.

También se ha cubierto la atención con el mastógrafo móvil en centros de salud como el de América de Juárez, Enrique Cárdenas, La Moderna, entre otros; dependencias como el Centro Estatal de Víctimas y el DIF Tamaulipas; así como en la Torre Bicentenario de esta ciudad.