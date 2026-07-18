Realiza la SST curso de capacitación “Atención Integral del Adolescente”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Para fomentar la salud integral de las y los adolescentes, mediante la detección, atención temprana y oportuna de enfermedades, así como la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de riesgos, la Secretaría de Salud realizó el curso de capacitación “Atención Integral del Adolescente”.

Bajo la instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se llevó a cabo este evento, que fue dirigido al personal de las diferentes unidades médicas de la entidad, para otorgar servicios de salud flexibles, amigables y de calidad, garantizando en todo momento la confidencialidad, privacidad y respeto a la dignidad de este grupo que comprende de los 10 a los 19 años de edad.

Estos trabajos preventivos se suman a las acciones que el doctor Américo Villarreal Anaya implementa al sistema de salud de nuestro estado, para proveer servicios de atención integral a la salud de las y los adolescentes tamaulipecos, siempre en el marco del respeto a sus derechos humanos, con perspectiva de género, interculturalidad y de sus capacidades, a fin de que adopten, por convencimiento propio y con apoyo de sus padres o tutores, estilos de vida activos y saludables; respetando la confidencialidad.

El personal de salud de los establecimientos de atención médica que forman parte del Sistema Nacional de Salud, al proporcionar la consulta integral a los adolescente, deben contar con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para brindar la atención integral; y en cada consulta, se les debe explicar cada una de las acciones de prevención y promoción que corresponda de acuerdo con su edad, a su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

En este curso de capacitación, se destacó que durante una consulta integral, se debe considerar la presencia y búsqueda intencionada de factores de riesgo y/o signos y síntomas que identifiquen cáncer, estrés y padecimientos de la salud mental; patología bucal, visual, auditiva y enfermedades relacionadas con la nutrición; consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas, volátiles (inhalables) y otras drogas; embarazo, prácticas sexuales sin protección, acosos y violencia; así como dar consejería y, de ser necesario, referirlos a servicios especializados o a las unidades de segundo y tercer nivel de atención, según corresponda.

Este evento que se llevó a cabo de manera presencial y virtual en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Victoria, participó personal de los Distritos de Salud de Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Mante; la Facultad de Enfermería de Matamoros y Altamira; y aulas habilitadas en los municipios de San Fernando, Jaumave, Valle Hermoso y Miguel Alemán.