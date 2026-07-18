Salud investiga brote de diarrea explosiva

AGENCIAS

La Secretaría de Salud informó que mantienen activo un grupo técnico interinstitucional para investigar el brote de ciclosporiasis (infección intestinal grave) en los Estados Unidos, ante señalamientos de que se originó por lechuga proveniente de México.

La dependencia señaló que un análisis de trazabilidad determinó el origen del producto, pero no confirma que la contaminación haya iniciado en nuestro país.

“De acuerdo con la FDA, la trazabilidad converge en un solo proveedor de lechuga que abasteció a los establecimientos involucrados. Sin embargo, la investigación se mantiene en curso, por lo que es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano”, refirió.

Las autoridades estadounidenses informaron que el brote está vinculado epidemiológicamente con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de una cadena de comida en distintos estados de aquel país.

La investigación estadounidense reporta mil 644 casos, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con inicio de síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

El grupo técnico está conformado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología (DGE), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Se trata de una investigación coordinada en desarrollo entre la Cofepris y Senasica, quienes ejecutan labores de vigilancia y operación sanitaria. Hasta el momento, las acciones emprendidas en el país —tales como visitas de inspección y análisis de trazabilidad— se realizan bajo un carácter estrictamente preventivo, sustentadas en un continuo intercambio de información técnica con la FDA para mitigar cualquier riesgo sanitario”, informó la dependencia federal.