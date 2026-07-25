Clausuran y aseguran predio con llantas en desuso en Reynosa

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Reynosa, Tamaulipas.- Para proteger la salud de las familias, prevenir incendios y evitar daños al medio ambiente, autoridades estatales clausuraron y aseguraron un predio utilizado para el almacenamiento y abandono irregular de una gran cantidad de llantas en la colonia Balcones de Alcalá, en Reynosa, como fue la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya

Como parte de una estrategia preventiva, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Guardia Estatal desplegaron un operativo interinstitucional en el inmueble ubicado en la calle Pico de Broad, esquina con avenida Alcalá.

Durante la inspección, las autoridades constataron que los neumáticos permanecían acumulados sin medidas suficientes para su control, manejo y disposición adecuada. Esta situación representaba un peligro para quienes viven en los alrededores, debido a la posibilidad de un incendio, la generación de emisiones contaminantes y la acumulación de agua que favorece la proliferación de mosquitos, fauna nociva y otros vectores transmisores de enfermedades.

La Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas, informó que la intervención busca atender el problema antes de que se convierta en una contingencia ambiental o de protección civil, priorizando la seguridad y el bienestar de la población.

Ante los incumplimientos detectados, personal de Protección Civil Estatal colocó sellos de clausura en el acceso principal. A su vez, inspectores de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas realizaron el acordonamiento y aseguramiento preventivo del sitio, con el respaldo de la Guardia Estatal, para impedir el ingreso de personas y frenar el depósito de más residuos.

La PAUT, continuará con las diligencias administrativas y de inspección para determinar responsabilidades y ordenar el retiro, manejo y disposición final de las llantas conforme a la normatividad ambiental.

Con esta actuación, el Gobierno de Tamaulipas reafirma una política basada en la prevención, la coordinación institucional y la atención firme de los riesgos que pueden afectar la salud pública, la seguridad de las comunidades y el equilibrio del entorno.