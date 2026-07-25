Con asesoría de la UAT alumnas de primaria crean filtro ecológico de agua

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Mediante el programa institucional Amor por la Ciencia y el conocimiento especializado de investigadoras de posgrado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsa las vocaciones científicas desde la infancia, asesorando al alumnado de nivel básico en el desarrollo de proyectos sustentables.

Bajo este esquema, las alumnas de la Escuela Primaria Francisco Márquez, Paola Adileny Flores Escobedo y Sofía Yireh Cárdenas Gómez, crearon un filtro ecológico para reutilización de agua doméstica y pluvial, con la mentoría de Ana Cecilia Alcalá Hernández, estudiante del Doctorado en Ciencias en Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), quien dispuso del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la UAT para guiarlas en jornadas de experimentación y ensamblaje.

El objetivo del prototipo diseñado por las estudiantes a partir de un proceso secuencial de filtros es optimizar el uso del recurso hídrico en los hogares, ofreciendo un sistema casero y económicamente accesible; y, a la vez, permitir a las familias adoptar prácticas que enseñen a los niños que es totalmente viable dar una segunda vida al agua mediante el ingenio y la creatividad.

El sistema inicia con un primer filtro compuesto por piedras grandes, grava, arena gruesa, algodón y tela filtrante para retener residuos de mayor tamaño y partículas pesadas. Posteriormente, el agua pasa por un segundo filtro para atrapar sedimentos como tierra fina y pelusas. Finalmente, un tercer filtro se encarga de eliminar por completo el color y los malos olores del agua antes de dar paso a una etapa de condensación artesanal.

Una vez purificado de sólidos, el líquido sigue dos rutas estratégicas: la primera se dirige a un proceso de cloración y almacenamiento en tinacos para usos domésticos; la segunda conduce el agua hacia una fuente de calentamiento convirtiéndola en vapor que es canalizado hacia un condensador helado, provocando un choque térmico que regresa el agua al estado líquido, obteniendo un recurso significativamente más puro y limpio.

Esta vinculación comunitaria refleja la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien promueve una Universidad de puertas abiertas, donde los científicos de la UAT compartan sus espacios y conocimientos para sembrar la semilla de la investigación y la vocación científica desde la educación primaria.

Este esfuerzo conjunto obtuvo con orgullo el tercer lugar en la categoría “Pioneros de la Ciencia Kids”, durante la fase regional Victoria de ExpoCiencias Tamaulipas 2026, organizada por el COTACYT.